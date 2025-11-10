ETV Bharat / state

नालंदा में दर्दनाक हादसा, पति को बचाने दौड़ीं पत्नी... दोनों की मौत, छह बच्चे हुए अनाथ

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहद्दीनपुर गांव के पहियार खंधा में रविवार दोपहर उस समय चीख-पुकार मच गई, जब खेत में सिंचाई कर रहे एक किसान दंपती की बिजली के कटे तार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में 40 वर्षीय चिट्टू बिंद और उनकी 38 वर्षीय पत्नी बबीता देवी शामिल हैं.

पति को बचाने दौड़ी पत्नी, दोनों ने तोड़ा दम: घटना की जानकारी के अनुसार, चिट्टू बिंद अपनी पत्नी बबीता देवी के साथ इलेक्ट्रिक मोटर से खेत में पानी चला रहे थे. इसी दौरान पाइप में लीकेज हो गया. पानी बंद करने पहुंचे चिट्टू का पैर पास में लटके कटे हाई-वोल्टेज तार से छू गया और वे करंट की चपेट में आ गए. पति को तड़पता देख बबीता देवी उन्हें बचाने दौड़ीं, लेकिन वे भी करंट लगने से मौके पर ही गिर गई.

ग्रामीणों ने बंद कराई बिजली: आसपास के खेतों में काम कर रहे अन्य किसानों ने दोनों को गिरा देख शोर मचाया. ग्रामीणों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कराई. सूचना मिलते ही रहुई थानाध्यक्ष ललित विजय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया.

छह बच्चों का सहारा छिना: मृतक दंपती अपने पीछे पांच बेटियां और एक बेटा कुल छह संतान छोड़ गए हैं. सबसे बड़ी बेटी 18 वर्ष और सबसे छोटा बेटा मात्र 4 वर्ष का है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल: स्थानीय उपमुखिया शत्रुध्न चौधरी ने बताया कि खेत के बगल से गुजर रहे 11 केवी लाइन के तार कई दिनों से कटे हुए थे, जिसकी कोई सुध नहीं ली गई. उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही को दुर्घटना का मुख्य कारण बताया और प्रशासन से मृतक परिवार को तत्काल चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की.