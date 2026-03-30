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डीडवाना हाईवे पर भीषण हादसा: कार पलटने से पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर घायल

कुचामनसिटी: जिले के डीडवाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. हाईवे पर कोलिया गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. कोलिया गांव के निकट आज शाम एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. हादसे में कार सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया.

थाना प्रभारी राजेन्द्र सिंह कमांडो ने बताया कि खुनखुना गांव निवासी अजीज खान अपनी पत्नी नाजरीन और बेटे साहिल के साथ कार में सवार थे. अचानक कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि अजीज खान और नाजरीन की मौके पर ही मौत हो गई. उनका बेटा साहिल गंभीर घायल अवस्था में है, जिसे तुरंत राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है.