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बलरामपुर में पति-पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत; कमरे में बिस्तर पर पड़े थे दोनों के शव, पुलिस जांच में जुटी

बलरामपुर : जिले के गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में एक घर के कमरे में पति-पत्नी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के आलाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और जांच में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, पीर गेडास गांव में मनोज (28) एवं उनकी पत्नी मंजू देवी (26) अपने दो बच्चों के साथ रहते थे. परिजनों ने बताया कि सोमवार की शाम तक जब कमरे से बाहर नहीं निकले तो मृतक की भाभी ने आवाज देकर कमरा खुलवाने का प्रयास किया. कमरा न खुलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो घर के एक कमरे में पति-पत्नी अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे. परिजन उन्हें अस्पताल ले गये, जहां डाॅक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने बताया कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिये.