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एटा : भैया दूज मनाकर लौट रहे नवदंपति के लिए काल बना कैंटर; चपेट में आने से दोनों की मौत

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा : भैया दूज का त्योहार मनाकर मायके से ससुराल लौट रहे पति-पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना कोतवाली देहात क्षेत्र में मरथरा स्थित पेट्रोल पंप के पास की है, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया. इस दुर्घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति ने अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया. इधर दोनों परिवार में कोहराम बचा है.

फाइल फोटो (Photo Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, जलेसर थाना क्षेत्र के पिलखतरा गांव निवासी नरेंद्र पुत्र लाखन सिंह की शादी 8 फरवरी 2026 को सरजू के साथ हुई थी. शादी के बाद यह पहला भैया दूज का त्योहार था, जिसे मनाने के लिए सरजू अपने मायके अमृतपुर, जनपद कासगंज आई थी. बुधवार को उन्होंने अपने दोनों भाइयों को भैया दूज का टीका किया. त्योहार की खुशियां मनाने के बाद पति-पत्नी बाइक से वापस अपने गांव पिलखतरा लौट रहे थे.