एटा : भैया दूज मनाकर लौट रहे नवदंपति के लिए काल बना कैंटर; चपेट में आने से दोनों की मौत
कोतवाली देहात क्षेत्र में मरथरा स्थित पेट्रोल पंप के पास की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:08 PM IST
एटा : भैया दूज का त्योहार मनाकर मायके से ससुराल लौट रहे पति-पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना कोतवाली देहात क्षेत्र में मरथरा स्थित पेट्रोल पंप के पास की है, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया. इस दुर्घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति ने अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया. इधर दोनों परिवार में कोहराम बचा है.
जानकारी के मुताबिक, जलेसर थाना क्षेत्र के पिलखतरा गांव निवासी नरेंद्र पुत्र लाखन सिंह की शादी 8 फरवरी 2026 को सरजू के साथ हुई थी. शादी के बाद यह पहला भैया दूज का त्योहार था, जिसे मनाने के लिए सरजू अपने मायके अमृतपुर, जनपद कासगंज आई थी. बुधवार को उन्होंने अपने दोनों भाइयों को भैया दूज का टीका किया. त्योहार की खुशियां मनाने के बाद पति-पत्नी बाइक से वापस अपने गांव पिलखतरा लौट रहे थे.
बुधवार शाम करीब सात बजे जब दंपती कोतवाली देहात क्षेत्र के मरथरा स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में सरजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए अलीगढ़ के वरुण अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां गुरुवार सुबह उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई.
कोतवाली देहात के थाना प्रभारी केके लोधी ने बताया कि मरथरा चौकी क्षेत्र में बाइक और कैंटर के बीच हादसा हुआ था. दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके पति की अलीगढ़ में उपचार के दौरान मौत होने की सूचना मिली है. महिला के शव का पंचनामा भरकर बुधवार रात ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था. पति की मौत के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है.
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