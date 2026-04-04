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वाराणसी में आकाशीय बिजली गिरने से पति-पत्नी की मौत; जूनियर हाईस्कूल में टीचर थे मृतक

सिंधौरा थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

वाराणसी में आकाशीय बिजली गिरने पति-पत्नी की मौत.
वाराणसी में आकाशीय बिजली गिरने पति-पत्नी की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 12:33 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
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वाराणसी: जिले के सिंधोरा थाना क्षेत्र में भदेवली गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया. आकाशीय बिजली गिरने से पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. इससे पूरे गांव में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सिंधौरा थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस ने लोगों को खराब मौसम में बचकर रहने की सलाह दी है.

पड़ोसी रामचंद्र ने बताया कि मृतक रमेश चंद्र भारती (58) जूनियर हाईस्कूल सिंधोरा में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे. वह अपनी पत्नी चमेला देवी (56) के साथ खेत में गेहूं की फसल का बोझ बांधने गए थे. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई.

बारिश से बचने के लिए दोनों पास स्थित नटवा बीर बाबा मंदिर के पास एक पकड़ी के पेड़ के नीचे खड़े हो गए. तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आकर दोनों गंभीर रूप से झुलस गए.

घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को पास के निजी अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

मृत दंपती के परिवार में दो बेटे और तीन बेटियां हैं. इस हृदय विदारक घटना से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में मातम पसरा हुआ है. हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है. पड़ोसी रामचंद्र ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

यह भी पढ़ें: वाराणसी से 'स्कूल चलो' अभियान शुरू; CM योगी बोले- बच्चों में विद्यालय जाने की जिज्ञासा बढ़ी

Last Updated : April 4, 2026 at 2:26 PM IST

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