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वाराणसी में आकाशीय बिजली गिरने से पति-पत्नी की मौत; जूनियर हाईस्कूल में टीचर थे मृतक

वाराणसी में आकाशीय बिजली गिरने पति-पत्नी की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: जिले के सिंधोरा थाना क्षेत्र में भदेवली गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया. आकाशीय बिजली गिरने से पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. इससे पूरे गांव में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सिंधौरा थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस ने लोगों को खराब मौसम में बचकर रहने की सलाह दी है.

पड़ोसी रामचंद्र ने बताया कि मृतक रमेश चंद्र भारती (58) जूनियर हाईस्कूल सिंधोरा में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे. वह अपनी पत्नी चमेला देवी (56) के साथ खेत में गेहूं की फसल का बोझ बांधने गए थे. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई.

बारिश से बचने के लिए दोनों पास स्थित नटवा बीर बाबा मंदिर के पास एक पकड़ी के पेड़ के नीचे खड़े हो गए. तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आकर दोनों गंभीर रूप से झुलस गए.