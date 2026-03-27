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पत्नी को कुएं में गिरता देख पति ने भी लगाई छलांग! दोनों की मौत

गिरिडीह: कुएं से पानी भरने के दौरान एक महिला उसमें जा गिरी. महिला को कुएं में गिरना देख उसके पति ने भी छलांग लगा दी. घटना में दोनों की मौत हो गई है. यह घटना गांडेय थाना इलाके के गोविन्दपुरा गांव की है.

पत्नी को बचाने गए पति भी की मौत

मृतकों में राजेंद्र मुर्मू और उसकी पत्नी पार्वती देवी शामिल है. घटना को लेकर बताया गया कि पार्वती कुएं से पानी खींच रही थी. इसी दौरान उसका पांव फिसल गया. पांव फिसलते ही वह कुएं में जा गिरी. पत्नी को कुएं में गिरता देख पति राजेंद्र मुर्मू ने भी देरी नहीं की. अपनी पत्नी को बचाने के लिए राजेंद्र ने कुएं में छलांग लगा दी. चूंकि कुएं में पानी अधिक था और गहराई भी ज्यादा है, ऐसे में दोनों उसी में डूब गए.

घटना के बाद इलाके में मातम

घटना की जानकारी पड़ोसियों को लगी. जिसके बाद कुएं के पास ग्रामीणों एकजुट होने लगे. पुलिस को भी मामले से अवगत करवाया गया है. ग्रामीणों के प्रयास से दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है. घटना के बाद परिजनों के साथ साथ गांव के लोग मातम में हैं.

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