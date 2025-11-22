ETV Bharat / state

शिमला में खाई में गिरी कार, पति-पत्नी की मौत

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आये दिन सड़क हादसे में किसी न किसी की जान चली जाती है. आज भी शिमला जिले के रोहड़ू में एक कार खाई में जा गिरी. इस हादसे में कार सवार पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई. इस दर्दनाक सड़क हादसे पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दुख जताया है.

डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया, 'पुलिस को सूचना मिली कि रोहड़ू में एक कार खाई में गिरी है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. वहीं, शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रोहड़ू भेज दिया गया है'.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रोहडू उपमंडल में दोपहर के समय टिक्कर के रमटेड़ी के पास एक बोलेनो कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी. हादसे के वक्त कार में पति-पत्नी सवार थे. दुर्घटना होते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को सिविल अस्पताल सेंटर टिक्कर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रोहड़ू भेज दिया.