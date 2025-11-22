ETV Bharat / state

शिमला में खाई में गिरी कार, पति-पत्नी की मौत

शिमला में सड़क हादसे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

शिमला में खाई में गिरी कार
शिमला में खाई में गिरी कार (Concept)
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आये दिन सड़क हादसे में किसी न किसी की जान चली जाती है. आज भी शिमला जिले के रोहड़ू में एक कार खाई में जा गिरी. इस हादसे में कार सवार पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई. इस दर्दनाक सड़क हादसे पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दुख जताया है.

डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया, 'पुलिस को सूचना मिली कि रोहड़ू में एक कार खाई में गिरी है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. वहीं, शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रोहड़ू भेज दिया गया है'.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रोहडू उपमंडल में दोपहर के समय टिक्कर के रमटेड़ी के पास एक बोलेनो कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी. हादसे के वक्त कार में पति-पत्नी सवार थे. दुर्घटना होते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को सिविल अस्पताल सेंटर टिक्कर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रोहड़ू भेज दिया.

मृतकों की पहचान राजेश कुमार (54) और उनकी पत्नी लीला देवी (50) के रूप में हुई है. जो गांव रमटेड़ी, तहसील टिक्कर के निवासी थे. बताया जा रहा है कि राजेश कुमार राजकीय उच्च विद्यालय खारला में मुख्य अध्यापक के पद पर कार्यरत थे. कार राजेश कुमार ही चला रहे थे.

वहीं, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रोहड़ू में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया. रोहित ठाकुर ने कहा, 'यह दुर्घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है'. भगवान से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें'. शिक्षा मंत्री ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में हर संभव सहयोग और सहायता प्रदान करें.

