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कूलर में करंट उतरने से पति-पत्नी की मौत; रात को खाना खोकर सोए, सुबह दोनों के शव मिले

आगरा: जिले के शमसाबाद थाना क्षेत्र स्थित गांव कुतुकपुर में शनिवार देर रात कूलर से करंट की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत हो गई. दो मौतों से घर में कोहराम मच गया. बच्चों का रो-रोकर हाल बेहाल है. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया.

शमशाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र राव ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर रविवार सुबह पुलिस टीम गांव में पहुंची थी. घर में जगदीश (40) पुत्र घीराम सिंह और शशि (35) पत्नी जगदीश के शव पड़े मिले. परिजनों ने पुलिस को बताया कि जगदीश खेती करने के साथ ही घर में परचून की दुकान चलाते थे.

जगदीश की 14 साल पहले शादी शशि से हुई थी. दोनों के 4 बच्चे हैं. इनमें दो बेटियां मोना (13) और सोना (10) हैं. दो बेटे सूर्य (9) और हेमंत (7) हैं. रोजाना की तरह शनिवार रात करीब 11 बजे जगदीश ने दुकान बंद की और घर पहुंचे.

खाना खाया और जगदीश और उनकी पत्नी शशि कमरे में सो गए. इस बीच कमरे में चल रहे कूलर में करंट उतर आया था. किसी तरह से बिजली बोर्ड से निकला एक तार संदूक पर गिर गया, जिससे पूरे कमरे में करंट फैल गया.