ट्रक और कार की टक्कर में पति-पत्नी की मौत, भाई-बहन की हालत गम्भीर
बाराबंकी के माती थाना क्षेत्र में दो ट्रकों की टक्कर में एक की झुलसने से मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:19 PM IST
बलरामपुर: बलरामपुर जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा में मां- बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई-बहन गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां दोनों की हालत गम्भीर बनी हुई है. सुचना पर पहुंची पुलीस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
सीओ सिटी अभिषेक सिंह के अनुसार, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित ठाकुराई टोला निवासी 40 वर्षीय अखिलेश कुमार अपनी मां पूनम 60 बेटे दिव्यांश 14 और बेटी निष्ठा 8 के साथ लखीमपुर से शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी कार कल्ला भट्टा के पास ट्रक से टकरा गई. हादसे इतना भीषण था कि अखिलेश 40 और उनकी मां पूनम 60 की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बेटा-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. घायल बच्ची निष्ठा ने बताया कि वह 26 नवंबर को हुई अपनी मौसी की शादी में शामिल होने नानी के घर गई थी. शनिवार सुबह करीब चार बजे परिवार के साथ वहां से निकली थी. इसके बाद उसे कुछ याद नहीं है. पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जानकारी परिजनों देकर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
वहीं, बाराबंकी के माती थाना क्षेत्र में शनिवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि पीछे चल रहे ट्रक के केबिन में आग लग गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया. आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रक के केबिन में सवार लोग आग की चपेट में आ गए. जबकि एक की झुलसने से मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.
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