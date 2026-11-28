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ट्रक और कार की टक्कर में पति-पत्नी की मौत, भाई-बहन की हालत गम्भीर

ट्रक और कार की टक्कर में पति-पत्नी की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलरामपुर: बलरामपुर जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा में मां- बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई-बहन गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां दोनों की हालत गम्भीर बनी हुई है. सुचना पर पहुंची पुलीस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.

सीओ सिटी अभिषेक सिंह के अनुसार, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित ठाकुराई टोला निवासी 40 वर्षीय अखिलेश कुमार अपनी मां पूनम 60 बेटे दिव्यांश 14 और बेटी निष्ठा 8 के साथ लखीमपुर से शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी कार कल्ला भट्टा के पास ट्रक से टकरा गई. हादसे इतना भीषण था कि अखिलेश 40 और उनकी मां पूनम 60 की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बेटा-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए.