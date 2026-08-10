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रुद्रपुर में सड़क किनारे पति-पत्नी का शव मिलने से हड़कंप, वाहन की टक्कर से मौत की आशंका

रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बिंदुखेड़ा रिंग रोड के किनारे महिला और पुरुष के शव पड़े मिले.

RUDRAPUR HUSBAND WIFE DIED
पति-पत्नी का शव मिलने से हड़कंप (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2026 at 10:56 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बिंदुखेड़ा-सिडकुल से दानपुर रोड जाने वाली रिंग रोड के किनारे पति-पत्नी के शव मिलने से हड़कंप मच गया. दोनों शाम को खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन अब उनका शव मिला है.

प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, पुरुष की पहचान संतोष यादव और महिला की पहचान सुनीता यादव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों सोमवार शाम खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे. इसी दौरान बिंदुखेड़ा से सिडकुल होते हुए दानपुर रोड की ओर जाने वाली रिंग रोड के किनारे दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

सड़क किनारे मिला दोनों का शव, वाहन से टक्कर की आशंका: घटना करीब रात 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है. सड़क किनारे दोनों के शव मिलने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में भीड़ जमा हो गई. प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि दोनों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी होगी.

मौके पर वाहन के कुछ टूटे हुए पार्ट्स भी मिलने की बात सामने आई है. जिसके आधार पर लोगों ने वाहन की टक्कर की आशंका जताई है. हालांकि, हादसा किस वाहन से हुआ और घटना के समय वास्तव में क्या हुआ, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. प्रत्यक्षदर्शी भी सामने नहीं आया है.

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घटनास्थल पर एंबुलेंस (फोटो सोर्स- Police)

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव: वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद रुद्रपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच में जुटी है.

"पुलिस को सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया था. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है."- खुशवंत सिंह, एसएसआई, रुद्रपुर कोतवाली

"घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. ताकि, यह पता लगाया जा सके कि घटना किस वाहन से हुई और हादसे के समय वहां से कौन-कौन से वाहन गुजरे थे."- खुशवंत सिंह, एसएसआई, रुद्रपुर कोतवाली

पुलिस की मानें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी. फिलहाल, पुलिस मामले को सड़क हादसे के एंगल से जांच रही है और अज्ञात वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. घटना के बाद मृतक परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

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