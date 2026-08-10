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रुद्रपुर में सड़क किनारे पति-पत्नी का शव मिलने से हड़कंप, वाहन की टक्कर से मौत की आशंका

पति-पत्नी का शव मिलने से हड़कंप ( फोटो सोर्स- Police )