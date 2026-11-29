सरदारशहर में सड़क हादसा: दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत, पति-पत्नी की मौत
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और टकराने के बाद सड़क से उतर गई.
Published : November 29, 2026 at 12:42 PM IST
चूरू: जिले के सरदारशहर इलाके में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ. दो कारों की आमने सामने की टक्कर में पति और पत्नी ने दम तोड़ दिया, जबकि कई लोग घायल हो गए. हादसा सरदारशहर में बीकानेर रोड पर भादासर के पास हुआ है.
सरदारशहर के थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में रावतसर निवासी पति-पत्नी समेत कई लोग घायल हो गए थे. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों ने पति-पत्नी को मृत घोषित कर दिया. दोनों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है. हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के कारण पता लगा रही है.
पढ़ें:धौलपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत
दो घायलों की स्थिति गंभीर : हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से दो घायलों को चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है. दूसरी कार में सवार लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और टकराने के बाद सड़क से उतर गई. आशंका जताई जा रही है कि सुबह हल्की धुंध की वजह से हादसा हो सकता है.