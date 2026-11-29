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सरदारशहर में सड़क हादसा: दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत, पति-पत्नी की मौत

हादसे में क्षतिग्रस्त कार ( ETV Bharat Churu )

चूरू: जिले के सरदारशहर इलाके में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ. दो कारों की आमने सामने की टक्कर में पति और पत्नी ने दम तोड़ दिया, जबकि कई लोग घायल हो गए. हादसा सरदारशहर में बीकानेर रोड पर भादासर के पास हुआ है.