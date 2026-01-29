ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में पति-पत्नी ने तीन बच्चों सहित खाया जहरीला पदार्थ, दंपति की मौत; जानें वजह

पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं तीनों बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है.

पति-पत्नी ने बच्चों के संग खाया जहर
पति-पत्नी ने बच्चों के संग खाया जहरीला पदार्थ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 29, 2026 at 6:09 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में पति-पत्नी ने तीन बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया. इस दौरान पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चों की हालत गंभीर हो गई. सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मृतकों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं तीनों बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि बुधवार देर रात थाना इकोटेक 3 के अंतर्गत श्रवण और उसकी पत्नी ने पारिवारिक कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया गया. थाना इकोटेक 3 पुलिस की तरफ से शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक दंपति के तीन बच्चों का अब भी उपचार किया जा रहा है.

एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने बताया मामला (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है. मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था, जिन्होंने जरूरी साक्ष्य जुटाए. फिलहाल इस घटना के संबंध में परिवार के किसी सदस्य की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजन अवध नारायण ने बताया कि बच्चों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें नोएडा जिला अस्पताल से दिल्ली रेफर कर दिया गया. हालांकि बच्चे की स्थिति अब स्थिर है. घटना के संबंध में बताया गया था कि मेरी दीदी और जीजा की तबीयत खराब हैं और वे अस्पताल में भर्ती हैं. मौके पर आने के बाद उनकी मौत के बारे में जानकारी हुई.

