वाराणसी में पति-पत्नी ने एक साथ किया सुसाइड, बड़ी बेटी स्कूल से घर पहुंची तो चिल्लाने लगी, पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार
बड़ी बेटी स्कूल से घर लौटी तो दरवाजा खुला हुआ था. माता-पिता को देख रोने लगी तब लोग और परिजन मौके पर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 8:21 PM IST
वाराणसी : चौबेपुर थाना क्षेत्र में पति-पत्नी ने सुसाइड कर लिया. स्कूल से लौटी बड़ी बेटी के शोर मचाने पर लोगों को घटना की जानकारी हुई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
मृतकों की पहचान सनी देवल राजभर (26) और उसकी पत्नी चांदनी राजभर (22) के रूप में हुई है. दंपति की दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी 6 साल और छोटी बेटी तीन साल की है. सनी के पिता शिवकुमार ने बताया, बड़ी बेटी स्कूल से घर लौटी तो दरवाजा खुला हुआ था. अंदर जाने पर माता-पिता को देख घबरा गई और जोर-जोर से रोने लगी. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे.
लोगों ने पास के अस्पताल से डॉक्टर को बुलाया. जांच करने के बाद डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं चौबेपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. चौबेपुर प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा ने बताया, प्रथम दृष्टया मामला दंपति द्वारा एक साथ सुसाइड का लग रहा है. लेकिन परिजनों के अनुसार घटना के समय घर का दरवाजा खुला था. ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा की मामला क्या है.
पिता शिवकुमार राजभर ने बताया, बेटा सनी चाट-फुल्की की दुकान लगाकर परिवार का पालन-पोषण करता था. परिवार पर किसी तरह का कर्ज या घरेलू विवाद नहीं था. किन परिस्थितियों में दोनों ने यह कदम उठाया, यह समझ से परे है. दोनों मासूम बेटियां गहरे सदमे में हैं.
