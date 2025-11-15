ETV Bharat / state

रेवाड़ी में पति-पत्नी ने एक साथ किया सुसाइड, खिड़की से पड़ोसी ने देखा तो रह गया दंग

हरियाणा के रेवाड़ी में किराए के कमरे में रहने वाले पति-पत्नी ने एक साथ खुदकुशी कर ली है.

Husband and wife commit suicide together in Rewari
रेवाड़ी में पति-पत्नी ने की खुदकुशी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 15, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी के बास रोड की संतोष कालोनी में किराये के कमरे पर रहने वाले पति-पत्नी ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उनके पास से ही एक नोटबुक में दो लाइन का सुसाइड नोट लिखा मिला है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची धारूहेड़ा थाना पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है.

पति-पत्नी ने खुदकुशी की : पुलिस के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सागर जिले के गांव बरपानी के रहने वाली 22 वर्षीय हाली और 25 वर्षीय राजकुमार की शादी वर्ष 2020 में हुई थी. दोनों संतोष कालोनी में पिछले तीन सालों से किराये के कमरे पर रहे रहे थे. राजकुमार भिवाड़ी की एक फैक्ट्री में बतौर मजदूर काम करता था. राजकुमार के पिता गणेश, छोटा भाई और मां तीनों इसी कालोनी में खुद का मकान बनाकर रह रहे हैं. जिस मकान में राजकुमार और उसकी पत्नी रहते थे, उसके दो अन्य कमरों भी मजदूर ही रहते हैं.

सुसाइड नोट को कब्जे में लिया गया : शनिवार दोपहर जब राजकुमार के कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसी ने खिड़की से देखा तो पता चला कि घर के अंदर दो लाशें पड़ी हुई है जिसके बाद पुलिस को ख़बर दी गई. मौके पर पहुंची धारूहेड़ा थाना पुलिस ने कमरे की जांच की तो बेड पर एक नोटबुक पड़ी हुई थी, जिसमें दो लाइन का सुसाइड नोट था. पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने राजकुमार के परिजन और पड़ोसियों से पूछताछ की तो प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों की शादी को पांच साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वे परेशान रहते थे. हालांकि पुलिस आत्महत्या के अन्य पहलू की जांच कर रही है.

मामले में जांच जारी : धारूहेड़ा थाना प्रभारी कश्मीर सिंह ने बताया है कि पति-पत्नी दोनों साथ में ही रहते थे. मौके से सुसाइड नोट मिला है लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं है. दोनों के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवाया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

