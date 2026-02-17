ETV Bharat / state

संभल में पति-पत्नी ने की आत्महत्या; 9 माह की गर्भवती थी महिला, दंपती की मौत से मचा कोहराम

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के मुताबिक, पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
Published : February 17, 2026 at 4:07 PM IST

संभल : जुनावई थाना इलाके के खेड़ामानी गांव में मंगलवार की सुबह घर के कमरे में एक दंपती का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मृतकों की पहचान खोराज यादव और उनकी पत्नी सरोज के रूप में हुई है. महिला 9 माह की गर्भवती थी.

दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को हुआ शक : परिजन सोमवीर के मुताबिक, जुनावई थाना इलाके के खेड़ामानी गांव में रहने वाले खोराज यादव मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को शक हुआ. आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

तीन साल पहले हुई थी शादी : परिजनों ने खिड़की से झांककर देखा तो खोराज यादव और उनकी पत्नी सरोज ने आत्महत्या कर ली थी. मामले की जानकारी के बाद चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. परिजनों के मुताबिक, महिला गर्भवती थी. परिजनों के मुताबिक, खोराज यादव मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. दंपती की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी.

थाना प्रभारी अखिलेश कुमार के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बैरपुर चौकीदार प्रकाश के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेड़ामानी में पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली है. सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची. इस दौरान सरोज पत्नी खौराज (21) और खौराज (24) ने अपने बेडरूम में आत्महत्या कर ली. शादी तीन वर्ष पूर्व हुई थी. मृतका का मायका ग्राम भिरावटी थाना धनारी है.

थाना प्रभारी के मुताबिक, मृतक शराब पीने का आदी था, जिसके कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद हो जाता था. दोनों पक्षों की ओर से पोस्टमार्टम कराने से इंकार किया है. मामले में कोई आपराधिक घटना होने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है.

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के मुताबिक, प्रारंभिक अंदेशा है कि दंपती ने रात में किसी समय यह कदम उठाया, हालांकि आत्महत्या के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है. परिजन भी किसी ठोस कारण की जानकारी नहीं दे पाए हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है.

