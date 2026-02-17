ETV Bharat / state

संभल में पति-पत्नी ने की आत्महत्या; 9 माह की गर्भवती थी महिला, दंपती की मौत से मचा कोहराम

संभल : जुनावई थाना इलाके के खेड़ामानी गांव में मंगलवार की सुबह घर के कमरे में एक दंपती का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मृतकों की पहचान खोराज यादव और उनकी पत्नी सरोज के रूप में हुई है. महिला 9 माह की गर्भवती थी.

दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को हुआ शक : परिजन सोमवीर के मुताबिक, जुनावई थाना इलाके के खेड़ामानी गांव में रहने वाले खोराज यादव मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को शक हुआ. आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

तीन साल पहले हुई थी शादी : परिजनों ने खिड़की से झांककर देखा तो खोराज यादव और उनकी पत्नी सरोज ने आत्महत्या कर ली थी. मामले की जानकारी के बाद चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. परिजनों के मुताबिक, महिला गर्भवती थी. परिजनों के मुताबिक, खोराज यादव मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. दंपती की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी.

थाना प्रभारी अखिलेश कुमार के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बैरपुर चौकीदार प्रकाश के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेड़ामानी में पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली है. सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची. इस दौरान सरोज पत्नी खौराज (21) और खौराज (24) ने अपने बेडरूम में आत्महत्या कर ली. शादी तीन वर्ष पूर्व हुई थी. मृतका का मायका ग्राम भिरावटी थाना धनारी है.