फतेहपुर में लव मैरिज के 5 महीने बाद पति-पत्नी ने की आत्महत्या

फतेहपुर: जनपद के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के बाराती नगर मोहल्ले में किराए के कमरे में रह रहे नवदंपत्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रभारी निरीक्षक हेमंत मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

किराए का कमरा लेकर रह रहे थे: प्रभारी निरीक्षक हेमंत मिश्रा ने कहा कि कोतवाली क्षेत्र के जाफराबाद गांव निवासी अमरजीत (28) पुत्र सीताराम का पड़ोस में रहने वाली रेखा सोनकर से प्रेम प्रसंग चल रहा था. करीब पांच माह पूर्व दोनों ने घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया था. शादी से परिजन नाराज थे, जिसके चलते दोनों कस्बे के बाराती नगर में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे.

मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी: बताया जा रहा है कि गुरुवार रात अमरजीत की लाश मकान की तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम में मिली. कुछ देर बाद जब रेखा को इसकी जानकारी हुई. इसके बाद उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. दोनों के सुसाइड करने की सूचना मकान मालिक ने पुलिस को दी. मौके पर क्षेत्राधिकारी बिंदकी प्रगति यादव, प्रभारी निरीक्षक हेमंत मिश्रा और फॉरेंसिक टीम पहुंची.