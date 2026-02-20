ETV Bharat / state

फतेहपुर में लव मैरिज के 5 महीने बाद पति-पत्नी ने की आत्महत्या

प्रभारी निरीक्षक हेमंत मिश्रा ने बताया कि अमरजीत और रेखा सोनकर ने सुसाइड किया है. वजह जानने की कोशिश की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
फतेहपुर में पति-पत्नी ने किया सुसाइड. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर: जनपद के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के बाराती नगर मोहल्ले में किराए के कमरे में रह रहे नवदंपत्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रभारी निरीक्षक हेमंत मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

किराए का कमरा लेकर रह रहे थे: प्रभारी निरीक्षक हेमंत मिश्रा ने कहा कि कोतवाली क्षेत्र के जाफराबाद गांव निवासी अमरजीत (28) पुत्र सीताराम का पड़ोस में रहने वाली रेखा सोनकर से प्रेम प्रसंग चल रहा था. करीब पांच माह पूर्व दोनों ने घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया था. शादी से परिजन नाराज थे, जिसके चलते दोनों कस्बे के बाराती नगर में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे.

मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी: बताया जा रहा है कि गुरुवार रात अमरजीत की लाश मकान की तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम में मिली. कुछ देर बाद जब रेखा को इसकी जानकारी हुई. इसके बाद उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. दोनों के सुसाइड करने की सूचना मकान मालिक ने पुलिस को दी. मौके पर क्षेत्राधिकारी बिंदकी प्रगति यादव, प्रभारी निरीक्षक हेमंत मिश्रा और फॉरेंसिक टीम पहुंची.

फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए: पुलिस की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रभारी निरीक्षक हेमंत मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. प्रेम विवाह के बाद दोनों किराए के मकान में रहे थे. आत्महत्या के कारण पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- फतेहपुर में 17 साल बाद नफीस अहमद हत्याकांड में फैसला, 12 दोषियों को उम्रकैद

TAGGED:

SUICIDE AFTER 5 MONTHS
AMARJEET REKHA SONKAR SUICIDE
SUB INSPECTOR HEMANT MISHRA
FATEHPUR HUSBAND WIFE SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.