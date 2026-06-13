महराजगंज: नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी, पति-पत्नी समेत चार गिरफ्तार
बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर ठगे लाखों रुपये
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 8:46 PM IST
महराजगंज: जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश कर दीया. निचलौल पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर पति-पत्नी समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई जांच में सामने आया कि गिरोह बेरोजगार युवाओं और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सरकारी एवं निजी संस्थानों में नौकरी दिलाने का झांसा देता था. विश्वास में लेने के बाद उनसे लाखों रुपये वसूले जाते थे और बदले में फर्जी नियुक्ति पत्र, ऑफर लेटर, आईडी कार्ड तथा अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते थे.
केस डायरी के अनुसार, कई पीड़ितों को लखनऊ बुलाकर कथित ट्रेनिंग भी कराई गई. आरोपितों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही स्थायी नियुक्ति मिल जाएगी. पीड़ितों से बैंक खातों और ऑनलाइन माध्यमों से अलग-अलग किश्तों में धनराशि ली गई, जब नौकरी नहीं मिली और दस्तावेजों की सच्चाई सामने आई तो पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की.
जांच में यह भी पता चला कि गिरोह पूरी तरह संगठित तरीके से काम करता था. अलग-अलग सदस्य अभ्यर्थियों को तलाशने, उनसे संपर्क करने, धनराशि लेने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का काम करता था. पुलिस को कई बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन के साक्ष्य भी मिले हैं, जिनकी जांच जारी है.
पुलिस ने राजचन्द्रा उर्फ अजीत, आमोद राठौर, कुलदीप तथा उसकी पत्नी अराधना कुमारी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपितों ने नौकरी दिलाने के नाम पर धनराशि लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की बात स्वीकार की है.
निचलौल थाना प्रभारी अंकित सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों, बैंक खातों, लेन-देन और संभावित पीड़ितों की पहचान की जा रही है. सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है.
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