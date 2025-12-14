रेप का विरोध करने पर महिला की हत्या की, शव सूटकेस में भरकर गन्ने के खेत में फेंका, हापुड़ में पति-पत्नी गिरफ्तार
सूटकेस में मिले महिला के शव मामले का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. आरोपी की प्लानिंग जान हैरान हो जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 10:18 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 10:48 PM IST
हापुड़ : नेशनल हाईवे के किनारे एक दिसंबर को गन्ने के खेत में सूटकेस के अंदर महिला का शव मिला था. 14 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. चार महीने पहले अगस्त में आरोपी ने महिला की हत्या दुष्कर्म का विरोध करने पर की थी. इसके बाद शव को सूटकेस में रखकर खेत में फेंक दिया था. पूरा मामला पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है.
आरोपियों की पहचान हापुड़ के थाना सिंभावली के ग्राम नवादा कलां के रहने वाले अंकित पुत्र अमर सिंह और उसकी पत्नी कलिस्ता उर्फ काली के रूप में हुई है. आरोपियों के कब्जे से मृतका का मोबाइल सहित तीन मोबाइल फोन, दो कैश मेमो बुक, हत्या में इस्तेमाल डंडा बरामद किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को डूहरी कट के पास से गिरफ्तार किया है.
कंकाल का कराया गया था पोस्टमॉर्टम : छिजारसी टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे के किनारे गन्ने के खेत में एक दिसंबर को ग्रामीणों ने एक सूटकेस पड़ा देखा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस को खोला तो एक महिला का सड़ा गला कंकाल मिला. कंकाल को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.
एएसपी विनीत भटनागर ने कहा, पूछताछ में अंकित ने बताया कि वह कपड़े का कार्य करता है. उसकी ससुराल झारखंड में है. ससुराल के गांव और आसपास के लोग काफी गरीब हैं और वहां सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं. ज्यादा पैसे कमाने के लिए पत्नी कलिस्ता के साथ सृष्टि इंटरप्राइजेज नाम से एक फर्म खोली. जिसमें भोले भाले परिवारों की लड़कियों को काम करने के लिए मेड के रूप में लाते थे.
दिल्ली-एनसीआर में करता था मेड की सप्लाई : इसके बाद दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भेज देते और वहां से मोटी रकम वसूलते थे. लड़कियां या महिलाएं जहां काम करती थीं, वहां के लोग उन्हें बहुत कम सैलरी देते थे, कुछ को पैसा भी नहीं देते थे. आरोपी ने बताया कि पत्नी के गांव की रहने वाली दो महिलाओं रीता और सुषमा (दोनों का बदला हुआ नाम) को घर बुलाया और अपने पास रख लिया. रीता को दिल्ली में एक व्यक्ति के यहां मेड के रूप में भेज दिया था. बाद में एक और महिला गीता को भी दिल्ली भेज दिया.
इसके बाद दिल्ली से रीता और गीता को अपने ससुराल भेज दिया. इस बीच घर पर रुकी सुषमा से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा. लेकिन सुषमा ने मना कर दिया. एक दिन जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली. सुषमा ने विरोध करते हुए थाने जाकर जेल भिजवाने की धमकी दी. इसके बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे डराया और धमकाया. इस बीच रीता गांव से वापस आ गई.
27 अगस्त की रात में की हत्या : अंकित ने पुलिस को बताया, रीता के साथ भी दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया. इसके बाद 27 अगस्त की रात पत्नी के साथ मिलकर लात घूंसों और डंडों से मारपीट कर सुषमा की हत्या रीता के सामने कर दी. रीता किसी से कुछ बोल न दे, इसलिए उसे डरा धमका कर 28 अगस्त को सुषमा के शव के पास खड़ा कर वीडियो बनाया. रीता से कहलवाया कि यह हत्या उसने की है.
इसके बाद 29 अगस्त को घर में रखे एक सूटकेस में शव को रखा और ऑटो किराए पर लेकर छिजारसी टोल से आगे गन्ने के खेत में सूटकेस फेंक दिया. कुछ दिन बाद रीता को को दिल्ली में मेड के काम के लिए छोड़ दिया.
दिल्ली केस से मिली अहम जानकारी : एएसपी विनीत भटनागर ने कहा, सुटकेस में शव मिलने के बाद हापुड़, दिल्ली और आसपास के जिलों से गुमशदगी और किडनैपिंग केस की जानकारी मांगी थी. हापुड़ पुलिस को पता चला कि दिल्ली में इस तरह का केस दर्ज हुआ है. लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया. जांच के दौरान पता चला कि अंकित नाम का व्यक्ति महिलाओं को मेड के रूप में सप्लाई करता है और उनसे मोटा पैसा लेता है. महिलाओं को ब्लैकमेल भी करता था. ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची.
यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद के टूंडला डाकघर घोटाला मामले में महिला समेत सात गिरफ्तार, दो करोड़ 67 लाख का हुआ था घपला