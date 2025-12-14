ETV Bharat / state

रेप का विरोध करने पर महिला की हत्या की, शव सूटकेस में भरकर गन्ने के खेत में फेंका, हापुड़ में पति-पत्नी गिरफ्तार

हापुड़ : नेशनल हाईवे के किनारे एक दिसंबर को गन्ने के खेत में सूटकेस के अंदर महिला का शव मिला था. 14 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. चार महीने पहले अगस्त में आरोपी ने महिला की हत्या दुष्कर्म का विरोध करने पर की थी. इसके बाद शव को सूटकेस में रखकर खेत में फेंक दिया था. पूरा मामला पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है.

आरोपियों की पहचान हापुड़ के थाना सिंभावली के ग्राम नवादा कलां के रहने वाले अंकित पुत्र अमर सिंह और उसकी पत्नी कलिस्ता उर्फ काली के रूप में हुई है. आरोपियों के कब्जे से मृतका का मोबाइल सहित तीन मोबाइल फोन, दो कैश मेमो बुक, हत्या में इस्तेमाल डंडा बरामद किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को डूहरी कट के पास से गिरफ्तार किया है.

कंकाल का कराया गया था पोस्टमॉर्टम : छिजारसी टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे के किनारे गन्ने के खेत में एक दिसंबर को ग्रामीणों ने एक सूटकेस पड़ा देखा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस को खोला तो एक महिला का सड़ा गला कंकाल मिला. कंकाल को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.

एएसपी विनीत भटनागर ने कहा, पूछताछ में अंकित ने बताया कि वह कपड़े का कार्य करता है. उसकी ससुराल झारखंड में है. ससुराल के गांव और आसपास के लोग काफी गरीब हैं और वहां सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं. ज्यादा पैसे कमाने के लिए पत्नी कलिस्ता के साथ सृष्टि इंटरप्राइजेज नाम से एक फर्म खोली. जिसमें भोले भाले परिवारों की लड़कियों को काम करने के लिए मेड के रूप में लाते थे.

दिल्ली-एनसीआर में करता था मेड की सप्लाई : इसके बाद दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भेज देते और वहां से मोटी रकम वसूलते थे. लड़कियां या महिलाएं जहां काम करती थीं, वहां के लोग उन्हें बहुत कम सैलरी देते थे, कुछ को पैसा भी नहीं देते थे. आरोपी ने बताया कि पत्नी के गांव की रहने वाली दो महिलाओं रीता और सुषमा (दोनों का बदला हुआ नाम) को घर बुलाया और अपने पास रख लिया. रीता को दिल्ली में एक व्यक्ति के यहां मेड के रूप में भेज दिया था. बाद में एक और महिला गीता को भी दिल्ली भेज दिया.