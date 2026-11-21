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प्लॉट दिलाने के नाम पर 50 करोड़ की धोखाधड़ी, भोपाल से 'बंटी-बबली' गिरफ्तार, एक साल से चल रहे थे फरार

50 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल में करीब 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति-पत्नी संदीप ममतानी और संगीता ममतानी को अयोध्या नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को पुलिस ने शुक्रवार देर रात दबिश देकर पकड़ा. आरोपी पिछले करीब एक साल से फरार चल रहे थे. इनके खिलाफ जिला न्यायालय से करीब 15 अस्थाई वारंट भी जारी हो चुके थे. पुलिस दोनों से पूछताछ कर धोखाधड़ी के पूरे नेटवर्क और करोड़ों के लेनदेन का पता लगाने में जुटी है.

आरोपी पति-पत्नी को अयोध्या नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार