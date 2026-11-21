प्लॉट दिलाने के नाम पर 50 करोड़ की धोखाधड़ी, भोपाल से 'बंटी-बबली' गिरफ्तार, एक साल से चल रहे थे फरार
भोपाल की अयोध्या नगर थाना पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ा. आरोपियों ने फर्जी प्रॉपर्टी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से लिया करोड़ों रुपये का लोन. सैयद आबिद की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 5:40 PM IST
भोपाल: भोपाल में करीब 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति-पत्नी संदीप ममतानी और संगीता ममतानी को अयोध्या नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को पुलिस ने शुक्रवार देर रात दबिश देकर पकड़ा. आरोपी पिछले करीब एक साल से फरार चल रहे थे. इनके खिलाफ जिला न्यायालय से करीब 15 अस्थाई वारंट भी जारी हो चुके थे. पुलिस दोनों से पूछताछ कर धोखाधड़ी के पूरे नेटवर्क और करोड़ों के लेनदेन का पता लगाने में जुटी है.
आरोपी पति-पत्नी को अयोध्या नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार
भोपाल मे 50 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी पति-पत्नी को अयोध्या नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह एक साल से फरार चल रहे थे. जानकारी के मुताबिक फर्जी प्रॉपर्टी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से करोड़ों का लोन लिया. लग्जरी लाइफ जीने के लिए लोगों से भी ठगी की. पुलिस ने पति-पत्नी का 5 दिन का रिमांड मांगा है.
पुलिस के मुताबिक, प्रॉपर्टी डीलर योगेश सूद की शिकायत पर करीब दो साल पहले अयोध्या नगर थाने में संदीप ममतानी और उनकी पत्नी संगीता ममतानी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता की सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया है.
आरोपियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू, क्राइम ब्रांच और पुलिस में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज
आरोप है कि पति-पत्नी मकानों और संपत्तियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंकों से लोन लेते थे. इसके अलावा प्रॉपर्टी के कारोबार और ज्वाइंट वेंचर के नाम पर भी लोगों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई. शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू, क्राइम ब्रांच, चूना भट्टी और अयोध्या नगर सहित भोपाल के आधा दर्जन से अधिक थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं. पंजाब में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है.
बैंक खातों, ट्रांजैक्शन और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटा रही पुलिस
भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के मुताबिक, "आरोपी पति-पत्नी लंबे समय से फरार थे. दोनों पर करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे. बिल्डरों के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करने के अलावा इन्होंने बैंकों से भी लोन लिए हैं. पुलिस अब उनके बैंक खातों, ट्रांजैक्शन और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ठगी की रकम कहां और किन माध्यमों से इस्तेमाल की गई."
फिलहाल अयोध्या नगर पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने मामले की गहराई से जांच और आर्थिक लेनदेन का पता लगाने के लिए कोर्ट से पांच दिन का पुलिस रिमांड मांगा है.