शादी की सालगिरह पर दंपती ने लिया था संकल्प, निधन के बाद परिजनों ने किया देहदान
पटना में दंपती ने शादी की सालगिरह पर देहदान का संकल्प लिया था जिसको, मां के निधन के बाद, पति-पुत्र ने पूरा किया-
Published : January 8, 2026 at 8:18 PM IST
पटना : बिहार भाजपा के दिवंगत नेता सुशील मोदी ने बिहार में देहदान-परंपरा की शुरुआत की थी. राजधानी पटना में कई ऐसे लोग हैं जो देहदान समिति से जुड़े हैं. राजधानी पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में 89 साल की महिला के परिजनों ने देहदान किया.
ज्ञानवती देवी ने किया देहदान : 89 साल की ज्ञानवती देवी ने राजधानी पटना में अंतिम सांस लिया. उन्होंने 3 साल पहले अपने पति के साथ शादी की सालगिरह पर संकल्प लिया था कि हम लोगों को देहदान अभियान से जुड़ना है. अब जबकि ज्ञानवती देवी ने अंतिम सांस ली है, तब उनके परिजनों ने आईजीआईएमएस में उनका देहदान किया है. ज्ञानवती देवी वरिष्ठ अधिवक्ता और एसडी संजय की माता हैं.
नेत्र एवं देहदान की प्रक्रिया पूरी : ज्ञानवती देवी ने राजधानी पटना में अंतिम सांस लिया उनके पति का नाम प्रोफेसर विश्वनाथ अग्रवाल है और वह नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं. पुत्र एसडी संजय ने कहा कि हमारी माताजी ने मृत्यु के बाद नेत्रदान एवं देहदान का संकल्प लिया था. हम लोगों ने माता-पिता के संकल्प को पूरा किया.
"हमारे मां-पिताजी ने जो संकल्प लिया था उसे हमने पूरा किया और देहदान की प्रक्रिया पूरी की. मैं भी देहदान अभियान से जुड़कर अपने शरीर को मृत्योपरांत दान करूंगा ऐसा संकल्प लिया है."- एसडी संजय, ज्ञानवती देवी के पुत्र
3 साल पहले लिया था संकल्प : देहदान अभियान समिति के संस्थापक एवं महासचिव पद्मश्री विमल जैन ने कहा कि देहदान अभियान जोर पकड़ रही है. बड़ी संख्या में लोग अभियान से जुड़ रहे हैं. 3 साल पहले ज्ञानवती देवी और विश्वनाथ अग्रवाल की अभियान से जुड़े थे .उन्होंने अपने शादी की सालगिरह के मौके पर देहदान का संकल्प लिया था. मैं परिवार वालों का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा किए गए वायदे को परिजनों ने निभाने का काम किया.
बेटे भी देहदान अभियान में शामिल : ज्ञानवती देवी के पुत्र एसडी संजय सिंह जो चंडीगढ़ के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) और वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं. वो देहदान और अंगदान अभियान से जुड़े हैं. एसडी संजय ने भी देहदान अभियान को तेज करने में अपनी भूमिका निभाई है.
ये भी पढ़ें-