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फतेहपुर में दहेज के लिए बहू की हत्या; पति और सास को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

फतेहपुर : जिले की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति और सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2) अजय सिंह प्रथम की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. मामला थाना जाफरगंज क्षेत्र के शिवपुरी गांव का है. अभियोजन के अनुसार, थाना बकेवर निवासी देशराज ने 1 जून 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था.

उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री करिश्मा की शादी जून 2019 में शिवपुरी निवासी बृजेश निषाद से हुई थी. आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति, सास और ससुर द्वारा दहेज में बाइक की मांग की जाने लगी. मांग पूरी न होने पर युवती को लगातार प्रताड़ित किया जाता था. आरोप था कि 31 मई 2021 की रात पति बृजेश निषाद, सास शिवकली और ससुर बाबूराम ने मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना को आत्महत्या दर्शाने के लिए शव को साड़ी के फंदे से छत में लगे लोहे के छल्ले से लटका दिया था.





