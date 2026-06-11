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फतेहपुर में दहेज के लिए बहू की हत्या; पति और सास को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

एडीजीसी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले के तीसरे आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी थी.

जिला एवं सत्र न्यायालय फतेहपुर
जिला एवं सत्र न्यायालय फतेहपुर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 8:41 PM IST

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फतेहपुर : जिले की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति और सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2) अजय सिंह प्रथम की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. मामला थाना जाफरगंज क्षेत्र के शिवपुरी गांव का है. अभियोजन के अनुसार, थाना बकेवर निवासी देशराज ने 1 जून 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था.

उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री करिश्मा की शादी जून 2019 में शिवपुरी निवासी बृजेश निषाद से हुई थी. आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति, सास और ससुर द्वारा दहेज में बाइक की मांग की जाने लगी. मांग पूरी न होने पर युवती को लगातार प्रताड़ित किया जाता था. आरोप था कि 31 मई 2021 की रात पति बृजेश निषाद, सास शिवकली और ससुर बाबूराम ने मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना को आत्महत्या दर्शाने के लिए शव को साड़ी के फंदे से छत में लगे लोहे के छल्ले से लटका दिया था.


एडीजीसी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने पति बृजेश निषाद और सास शिवकली को दोषसिद्ध पाया. दोनों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. मामले के तीसरे आरोपी बाबूराम (ससुर) की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी थी.



पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई. पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोषियों को सजा दिलाई जा सकी. अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अजय कुमार सिंह ने न्यायालय में पैरवी की.

यह भी पढ़ें : बाराबंकी कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में दोषी को 15 हजार जुर्माने के साथ 2 साल की सजा सुनाई

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फतेहपुर में बहू की हत्या
DAUGHTER IN LAW MURDERED
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