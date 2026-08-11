ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बहू को गायब करने के आरोप में पति-ससुर गिरफ्तार, हत्या के सबूत मिटाने का आरोप

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ की विधिक कार्रवाई, जेल भेजे गए.

पति-ससुर गिरफ्तार
पति-ससुर गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: गंगीरी थाना क्षेत्र के तेहरा गांव में करीब 22 साल पहले शादी हुई विवाहिता के अचानक लापता होने के मामले में पुलिस ने उसके पति और ससुर को गिरफ्तार किया है. विवाहिता के भाई की तहरीर पर पहले ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ित करने, मारपीट करने और विवाहिता को गायब करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में हत्या की धारा 103 (1) और साक्ष्य मिटाने की धारा 238 बीएनएस भी बढ़ा दी है.


पुलिस के मुताबिक, सरोज नगर, अलीगढ़ निवासी रवि शर्मा ने 8 जुलाई 2026 को थाना गंगीरी में तहरीर दी थी. रवि ने बताया कि उसकी बहन रेखा देवी की शादी करीब 22 वर्ष पहले गंगीरी क्षेत्र के तेहरा गांव निवासी महेश चंद्र शर्मा से हुई थी. रेखा के दो बेटे अरुण और आदेश हैं.

आरोप है कि शादी के बाद से ही रेखा के ससुराल पक्ष के लोग उस पर चरित्र को लेकर लांछन लगाते थे . पति महेश चंद्र शर्मा, सास गायत्री देवी, ससुर वीरेंद्र प्रसाद सहित अन्य ससुरालीजन उसे कथित तौर पर प्रताड़ित और मारपीट करते थे. इससे परेशान होकर रेखा 17 जून 2026 को अपने मायके चली आई थी.

परिजनों के अनुसार, अगले दिन महेश चंद्र शर्मा रेखा को लेने मायके पहुंचे थे, लेकिन मारपीट के डर से रेखा ने उनके साथ ससुराल जाने से इनकार कर दिया. बाद में 24 जून को भाई रवि शर्मा ने रेखा को उसके बच्चों के भविष्य और पालन-पोषण का हवाला देकर समझाया, जिसके बाद वह ससुराल चली गई.


रवि का आरोप है कि रेखा के ससुराल पहुंचने के बाद जब उसने बहनोई महेश चंद्र शर्मा से फोन पर बहन से बात कराने को कहा तो महेश ने बताया कि रेखा घर से बिना बताए कहीं चली गई है और उसका कोई पता नहीं चल रहा. आरोप है कि बार-बार पूछने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोगों ने रेखा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी.


इसके बाद रवि ने आशंका जताई कि उसकी बहन के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने कोई गंभीर घटना की है और उसे गायब कर दिया है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मु0अ0सं0 131/2026 में धारा 85, 115(2) और 140(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया. विवेचना के दौरान पुलिस ने धारा 103(1) और 238 बीएनएस की बढ़ोतरी की.


थाना गंगीरी पुलिस ने मामले में वांछित महेश चंद्र शर्मा और उसके पिता वीरेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस दोनों आरोपियों से रेखा के लापता होने के संबंध में पूछताछ कर रही है. थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और सामने आए तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में भाजपा नेता से ब्लैकमेलिंग का मामले में दंपति गिरफ्तार, 2 लाख रुपये वसूले, 5 लाख की और थी डिमांड

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ : निवेश के नाम पर 400 करोड़ की ठगी का आरोप, 3 फर्जी आधार कार्ड संग जुनैद अहमद गिरफ्तार

TAGGED:

HUSBAND AND FATHER IN LAW ARRESTED
ALIGARH CRIME NEWS
CRIME NEWS
ALIGARH MURDER
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.