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अलीगढ़ में बहू को गायब करने के आरोप में पति-ससुर गिरफ्तार, हत्या के सबूत मिटाने का आरोप

अलीगढ़: गंगीरी थाना क्षेत्र के तेहरा गांव में करीब 22 साल पहले शादी हुई विवाहिता के अचानक लापता होने के मामले में पुलिस ने उसके पति और ससुर को गिरफ्तार किया है. विवाहिता के भाई की तहरीर पर पहले ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ित करने, मारपीट करने और विवाहिता को गायब करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में हत्या की धारा 103 (1) और साक्ष्य मिटाने की धारा 238 बीएनएस भी बढ़ा दी है.



पुलिस के मुताबिक, सरोज नगर, अलीगढ़ निवासी रवि शर्मा ने 8 जुलाई 2026 को थाना गंगीरी में तहरीर दी थी. रवि ने बताया कि उसकी बहन रेखा देवी की शादी करीब 22 वर्ष पहले गंगीरी क्षेत्र के तेहरा गांव निवासी महेश चंद्र शर्मा से हुई थी. रेखा के दो बेटे अरुण और आदेश हैं.



आरोप है कि शादी के बाद से ही रेखा के ससुराल पक्ष के लोग उस पर चरित्र को लेकर लांछन लगाते थे . पति महेश चंद्र शर्मा, सास गायत्री देवी, ससुर वीरेंद्र प्रसाद सहित अन्य ससुरालीजन उसे कथित तौर पर प्रताड़ित और मारपीट करते थे. इससे परेशान होकर रेखा 17 जून 2026 को अपने मायके चली आई थी.

परिजनों के अनुसार, अगले दिन महेश चंद्र शर्मा रेखा को लेने मायके पहुंचे थे, लेकिन मारपीट के डर से रेखा ने उनके साथ ससुराल जाने से इनकार कर दिया. बाद में 24 जून को भाई रवि शर्मा ने रेखा को उसके बच्चों के भविष्य और पालन-पोषण का हवाला देकर समझाया, जिसके बाद वह ससुराल चली गई.



रवि का आरोप है कि रेखा के ससुराल पहुंचने के बाद जब उसने बहनोई महेश चंद्र शर्मा से फोन पर बहन से बात कराने को कहा तो महेश ने बताया कि रेखा घर से बिना बताए कहीं चली गई है और उसका कोई पता नहीं चल रहा. आरोप है कि बार-बार पूछने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोगों ने रेखा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी.