हापुड़ में पति की हैवानियत; चार दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी का जलाया प्राइवेट पार्ट, चीखने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी

हापुड़ : बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में पति की हैवानियत का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. महिला का आरोप है कि पति ने अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर उसको मारापीटा. इसके बाद हाथ-पैर पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट को प्रेस से जला दिया. पीड़िता ने अपने पति से जान का खतरा बताया है. न्यायालय के आदेश पर थाना बाबूगढ़ पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

महिला ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया, उसकी शादी करीब 17 साल पहले थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव के संतोष (बदला गया नाम) से हुई थी. आरोप है कि उसका पति चरित्रहीन है. आरोप है कि 24 सितंबर की रात करीब 11 बजे पति के चार दोस्तों ने उसके हाथ ओर पैर पकड़े. पति ने प्रेस से उसके बाजू और प्राइवेट पार्ट जला दिए. शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसकी जान बचाई.

विवाहिता का आरोप है कि जब वह थाने पहुंची तो उसकी रिपोर्ट न लिखकर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए. विवाहिता ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अपनी जान बचाती हुई समय कट रही है और आरोपी उसे जान से मारने की फिराक में लगे हैं. पति ने मोबाइल और आधार कार्ड भी छीन लिया है. 3 अक्टूबर को पीड़िता ने मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों और एसपी हापुड़ को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.