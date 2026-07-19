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शादी के बाद पता चला दुल्हन किन्नर, थाने पहुंचा पति

अलीगढ़: शहर के सिविल लाइंस इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया. यहां शादी के बाद पति ने पत्नी पर किन्नर होने का आरोप लगाया है. इसके बाद ससुराल पक्ष से उसका विवाद शुरू हो गया. इसके बाद पति ने पत्नी को उसके मायके पहुंचा दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद पत्नी का चाचा उसे दोबारा ससुराल छोड़ गया. शादी के करीब 2 साल बाद यह मामला अब पुलिस के पास पहुंचा है. पति ने सिविल लाइंस थाने में शिकायती पत्र देकर पत्नी को किन्नर बताया है और उसे घर से हटाने की गुहार लगाई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पति ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि उसकी शादी 4 फरवरी 2024 को हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी किन्नर है. जब उसने इस बारे में पत्नी और ससुराल पक्ष से बात की तो पहले यह बात छिपाई गई. बाद में कहा गया कि अब शादी हो चुकी है, इसलिए इसी रिश्ते को निभाना होगा.

शिकायतकर्ता के मुताबिक, कुछ समय बाद वह पत्नी को उसके मायके छोड़ आया. ससुराल पक्ष से कहा कि वह उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता. लेकिन कुछ महीनों बाद पत्नी अपने चाचा के साथ दोबारा उसके घर पहुंच गई. पत्नी के चाचा उसे वहीं छोड़कर चले गए. उस समय वह ड्यूटी पर था और घर पर कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था.