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शादी के बाद पता चला दुल्हन किन्नर, थाने पहुंचा पति

अलीगढ़ का मामला, पति ने पुलिस से लगाई गुहार, साथ में नहीं रहना चाहता

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 7:28 PM IST

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अलीगढ़: शहर के सिविल लाइंस इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया. यहां शादी के बाद पति ने पत्नी पर किन्नर होने का आरोप लगाया है. इसके बाद ससुराल पक्ष से उसका विवाद शुरू हो गया. इसके बाद पति ने पत्नी को उसके मायके पहुंचा दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद पत्नी का चाचा उसे दोबारा ससुराल छोड़ गया. शादी के करीब 2 साल बाद यह मामला अब पुलिस के पास पहुंचा है. पति ने सिविल लाइंस थाने में शिकायती पत्र देकर पत्नी को किन्नर बताया है और उसे घर से हटाने की गुहार लगाई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पति ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि उसकी शादी 4 फरवरी 2024 को हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी किन्नर है. जब उसने इस बारे में पत्नी और ससुराल पक्ष से बात की तो पहले यह बात छिपाई गई. बाद में कहा गया कि अब शादी हो चुकी है, इसलिए इसी रिश्ते को निभाना होगा.

शिकायतकर्ता के मुताबिक, कुछ समय बाद वह पत्नी को उसके मायके छोड़ आया. ससुराल पक्ष से कहा कि वह उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता. लेकिन कुछ महीनों बाद पत्नी अपने चाचा के साथ दोबारा उसके घर पहुंच गई. पत्नी के चाचा उसे वहीं छोड़कर चले गए. उस समय वह ड्यूटी पर था और घर पर कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था.

पति का आरोप है कि घर लौटने पर पत्नी ने साफ शब्दों में कहा कि अब वह इसी घर में रहेगी. शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि उसे घर से निकालने का प्रयास किया गया तो वह आत्महत्या कर लेगी. इन्द्रेश ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आशंका जताई है कि भविष्य में यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसे झूठे मामले में फंसाया जा सकता है. उसने पत्नी से तलाक लेने की इच्छा भी जाहिर की है और पुलिस से उसे घर से हटाने की मांग की है. पति के घरवालों का कहना है कि मेडिकल में जांच में पत्नी के किन्नर होने की पुष्टि हुई है.

इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि स्थानीय पुलिस को शिकायत की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामला जांच के अधीन है. पुलिस दोनों पक्षों के तथ्यों की जांच कर रही है.

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