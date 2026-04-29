पारिवारिक विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या! मोबाइल बंद कर आरोपी फरार
मृतका और उसके पति के बीच पिछले दो दिनों से लगातार विवाद चल रहा था.
Published : April 29, 2026 at 9:33 AM IST
बूंदी : जिले के तालेड़ा क्षेत्र के ग्राम ठीकरी कला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया और एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी. मृतका की पहचान रामिबाई के रूप में हुई है, जिसकी कथित तौर पर उसके पति हेमराज की ओर से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.
पति पत्नी में दो दिन से चल रहा था विवाद : सूचना मिलते ही थाना तालेड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतका और उसके पति के बीच पिछले दो दिनों से लगातार विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने देर रात हिंसक रूप ले लिया और यह दर्दनाक घटना घटित हो गई. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में रामिबाई को 108 एम्बुलेंस की सहायता से तालेड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतका के तीन बच्चों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसके आधार पर आरोपी हेमराज को संदिग्ध माना जा रहा है. घटना के तुरंत बाद से ही आरोपी हेमराज फरार हो गया है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है. पुलिस के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस करना चुनौती बना हुआ है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीमें गठित कर दी हैं, जो उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. : राजेश टेलर, पुलिस उपाधीक्षक, तालेड़ा
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एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य : मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की सूचना के तुरंत बाद तालेड़ा पुलिस उपाधीक्षक राजेश टेलर भी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच की जा रही है. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, जो वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तालेड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पूरी तरह खुलासा हो सकेगा.
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