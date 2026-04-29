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पारिवारिक विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या! मोबाइल बंद कर आरोपी फरार

बूंदी : जिले के तालेड़ा क्षेत्र के ग्राम ठीकरी कला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया और एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी. मृतका की पहचान रामिबाई के रूप में हुई है, जिसकी कथित तौर पर उसके पति हेमराज की ओर से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पति पत्नी में दो दिन से चल रहा था विवाद : सूचना मिलते ही थाना तालेड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतका और उसके पति के बीच पिछले दो दिनों से लगातार विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने देर रात हिंसक रूप ले लिया और यह दर्दनाक घटना घटित हो गई. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में रामिबाई को 108 एम्बुलेंस की सहायता से तालेड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.