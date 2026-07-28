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कानपुर में पति बोला- पत्नी ने केमिकल वाली चाय पिलाई, क्राइम पेट्रोल देखकर रची साजिश, CCTV में कैद हुई करतूत

पीड़ित पति ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपे हैं. पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप.
पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo Credit; Aggrieved husband)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:10 PM IST

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कानपुर : रावतपुर थाना क्षेत्र के गणेश नगर में पति ने लैब टेक्निशियन पत्नी पर चाय तथा रूम फ्रेशनर में संदिग्ध रासायनिक पदार्थ मिलाकर बीमार करने का आरोप लगा है. पीड़ित पति ने पुलिस आयुक्त को सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल दस्तावेज भी सौंपे है. रावतपुर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

गणेश नगर निवासी हिमांशु गुप्ता ने बताया, मेरा विवाह 30 जनवरी 2024 को चकेरी क्षेत्र निवासी ज्योति गुप्ता के साथ हुआ था. विवाह के कुछ समय बाद ही पत्नी के व्यवहार में बदलाव आ गया और पारिवारिक विवाद बढ़ने लगे. इसी दौरान मेरी और माता-पिता की तबीयत लगातार खराब रहने लगी. डॉक्टरों ने खान-पान की वस्तुओं में किसी हानिकारक पदार्थ की आशंका जताई, इसपर ज्योति पर संदेह हुआ. पत्नी क्राइम पेट्रोल व उस तरह के कई सीरियल ज्यादा देखती थी.

CCTV में कैद हुई पत्नी की करतूत. (Video Credit; CCTV Aggrieved husband)

हिमांशु ने बताया, एक दिन मां ने ज्योति को चाय बनाते समय उसमें कोई पदार्थ मिलाते हुए देखा था, जिसके बाद घर में निगरानी के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए. अगस्त 2024 से रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेज में उनकी पत्नी कई बार चाय में काले रंग का पदार्थ मिलाती दिखाई दे रही है. इसके अलावा पत्नी द्वारा सिरिंज के माध्यम से रूम फ्रेशनर में भी संदिग्ध तरल पदार्थ मिलाने का आरोप है, जिसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी गई है.

हिमांशु ने बताया कि उनकी पत्नी पहले ही उनके और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न तथा मारपीट का मुकदमा दर्ज करा चुकी है. पति ने अब सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट्स और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है. एसीपी कल्याणपुर ने बताया, पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पत्नी की ओर से भी दहेज प्रताड़ना का मामला पहले से दर्ज है. पुलिस उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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पत्नी ने पिलाई जहरीली चाय
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