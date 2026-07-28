ETV Bharat / state

कानपुर में पति बोला- पत्नी ने केमिकल वाली चाय पिलाई, क्राइम पेट्रोल देखकर रची साजिश, CCTV में कैद हुई करतूत

पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप. ( Photo Credit; Aggrieved husband )

कानपुर : रावतपुर थाना क्षेत्र के गणेश नगर में पति ने लैब टेक्निशियन पत्नी पर चाय तथा रूम फ्रेशनर में संदिग्ध रासायनिक पदार्थ मिलाकर बीमार करने का आरोप लगा है. पीड़ित पति ने पुलिस आयुक्त को सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल दस्तावेज भी सौंपे है. रावतपुर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. गणेश नगर निवासी हिमांशु गुप्ता ने बताया, मेरा विवाह 30 जनवरी 2024 को चकेरी क्षेत्र निवासी ज्योति गुप्ता के साथ हुआ था. विवाह के कुछ समय बाद ही पत्नी के व्यवहार में बदलाव आ गया और पारिवारिक विवाद बढ़ने लगे. इसी दौरान मेरी और माता-पिता की तबीयत लगातार खराब रहने लगी. डॉक्टरों ने खान-पान की वस्तुओं में किसी हानिकारक पदार्थ की आशंका जताई, इसपर ज्योति पर संदेह हुआ. पत्नी क्राइम पेट्रोल व उस तरह के कई सीरियल ज्यादा देखती थी. CCTV में कैद हुई पत्नी की करतूत. (Video Credit; CCTV Aggrieved husband)