पति ने लगाया पत्नी और बेटी पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची द्वारा लगाए गए आरोप शर्मनाक, बेबुनियाद और खोखले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 10:10 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी ही पत्नी और बेटी पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज़ करने की मांग की याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची द्वारा लगाए गए आरोप शर्मनाक, बेबुनियाद और खोखले हैं.
याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति ने कानपुर नगर में चल रहे कथित सेक्स रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की. हालांकि, याचिकाकर्ता ने शुरू में अपनी पत्नी और बेटी के अश्लील वीडियो ऑनलाइन अपलोड किए जाने पर चिंता जताई, लेकिन बाद की सुनवाई में उसने अपने परिवार के सदस्यों पर अनैतिकता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अपमानजनक और झूठे आरोप लगाए.
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने कहा कि अपनी ही पत्नी और बेटी के खिलाफ उसके दावे पूरी तरह से झूठे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता खुद को दूसरों से ज़्यादा पवित्र समझने की मानसिकता से ग्रस्त है और खुद को समाज की सभी अनैतिकताओं के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा समझता है.
कोर्ट ने कहा कि यह याचिका असल में पारिवारिक विवाद से जुड़ी है. अपने ही परिवार पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाना पारिवारिक मामले को कोर्ट के सामने रखने का सबसे घिनौना तरीका है. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता द्वारा डिजिटल फॉर्मेट में दी गई कई वीडियो फाइलों और स्क्रीनशॉट की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए पुलिस ने उन्हें आईआईटी कानपुर को सौंप दिया.
आईआईटी की रिपोर्ट से पता चला कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई तस्वीरों और बरामद वीडियो में दिख रहे चेहरों में कोई मेल नहीं था. फोरेंसिक जांच से यह भी पता चला कि बरामद मीडिया फाइलें लगभग 10-12 साल पुरानी थीं. रिपोर्ट में कहा गया कि उपलब्ध डिजिटल सबूत इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि पहचान गलत या भ्रामक तरीके से जोड़ी गई.
इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा, आईआईटी की रिपोर्ट से हमें यह मानने का आधार मिलता है कि याचिकाकर्ता ने अपने परिवार पर सेक्स रैकेट आदि में शामिल होने के जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जिन्हें वेबसाइटों पर दिखाया गया, वे पूरी तरह से झूठे हैं. सुनवाई के दौरान, जब कोर्ट ने परिवार को हाईकोर्ट के मध्यस्थता और सुलह केंद्र में भेजकर उन्हें फिर से मिलाने की कोशिश की तो मध्यस्थों ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि परिवार अपने आपसी मतभेदों को सुलझाने की स्थिति में नहीं है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लगातार अपने ही अहंकार में डूबा हुआ है. उसके परिवार पर सेक्स रैकेट में शामिल होने के जो बेबुनियाद आरोप उसने लगाए, वे बेहद आपत्तिजनक हैं, जिनमें से कुछ तो रिकॉर्ड से हटाए जाने योग्य हैं. कोर्ट ने याचिका खारिज़ कर दी.
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