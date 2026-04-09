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पति ने लगाया पत्नी और बेटी पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी ही पत्नी और बेटी पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज़ करने की मांग की याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची द्वारा लगाए गए आरोप शर्मनाक, बेबुनियाद और खोखले हैं.

याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति ने कानपुर नगर में चल रहे कथित सेक्स रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की. हालांकि, याचिकाकर्ता ने शुरू में अपनी पत्नी और बेटी के अश्लील वीडियो ऑनलाइन अपलोड किए जाने पर चिंता जताई, लेकिन बाद की सुनवाई में उसने अपने परिवार के सदस्यों पर अनैतिकता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अपमानजनक और झूठे आरोप लगाए.

इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने कहा कि अपनी ही पत्नी और बेटी के खिलाफ उसके दावे पूरी तरह से झूठे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता खुद को दूसरों से ज़्यादा पवित्र समझने की मानसिकता से ग्रस्त है और खुद को समाज की सभी अनैतिकताओं के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा समझता है.

कोर्ट ने कहा कि यह याचिका असल में पारिवारिक विवाद से जुड़ी है. अपने ही परिवार पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाना पारिवारिक मामले को कोर्ट के सामने रखने का सबसे घिनौना तरीका है. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता द्वारा डिजिटल फॉर्मेट में दी गई कई वीडियो फाइलों और स्क्रीनशॉट की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए पुलिस ने उन्हें आईआईटी कानपुर को सौंप दिया.