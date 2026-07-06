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अलीगढ़ में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप; 30 वर्ष पहले हुई थी शादी, आरोपी की तलाश

अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अलीगढ़ में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप.
अलीगढ़ में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 12:10 PM IST

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अलीगढ़: जिले के जवां थाना क्षेत्र के गांव रफीपुर सिया में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला की हत्या की सूचना पुलिस को मिली. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं.

पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह सूचना मिली कि गांव रफीपुर सिया निवासी दिनेश ने किन्हीं कारणों से अपनी पत्नी रूपमती की हत्या कर दी है. दंपति की शादी करीब 30 वर्ष पहले हुई थी. सूचना मिलते ही थाना जवां पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कराया.

इसके बाद फील्ड यूनिट टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, ताकि मृत्यु के सही कारणों की पुष्टि हो सके. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा.

क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह. (Video Credit: Aligarh Police X Handle)

घटना के बाद से आरोपी पति दिनेश फरार बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले में परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.

क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी पति की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं.

तहरीर प्राप्त होने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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