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पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, मफलर से गला घोंटकर की थी हत्या, 15 हजार का था इनामी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: सदर थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्नी की हत्या के आरोपी 15 हजार रुपए के इनामी महावीर सिंह जाटव को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी करीब डेढ़ साल से फरार चल रहा था. वह लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था. आरोपी ने सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव में एक रिश्तेदार के घर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपनी पत्नी बबीता की मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. मनिया थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने सदर थाने में अपनी पुत्री बबीता की हत्या का मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान करीब चार वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का विवाह हिंडौन निवासी महावीर सिंह जाटव के साथ हुआ था. विवाह के कुछ समय बाद ही आरोपी महावीर ने बबीता को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे घर से निकाल दिया. पढ़ें: लिव इन में रह रही महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पहले भी कर चुका है हत्या...