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पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, मफलर से गला घोंटकर की थी हत्या, 15 हजार का था इनामी

घटना से जुड़े साक्ष्य और अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है.

Accused of Wifes Murder Arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 8:38 PM IST

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धौलपुर: सदर थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्नी की हत्या के आरोपी 15 हजार रुपए के इनामी महावीर सिंह जाटव को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी करीब डेढ़ साल से फरार चल रहा था. वह लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था. आरोपी ने सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव में एक रिश्तेदार के घर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपनी पत्नी बबीता की मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

मनिया थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने सदर थाने में अपनी पुत्री बबीता की हत्या का मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान करीब चार वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का विवाह हिंडौन निवासी महावीर सिंह जाटव के साथ हुआ था. विवाह के कुछ समय बाद ही आरोपी महावीर ने बबीता को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे घर से निकाल दिया.

पढ़ें: लिव इन में रह रही महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पहले भी कर चुका है हत्या...

परिजनों के अनुसार 10 फरवरी 2024 को बबीता अपनी छोटी बहन के साथ सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव में एक रिश्तेदार के यहां आयोजित भात कार्यक्रम में शामिल होने गई थी. रात में सामूहिक भोज के बाद सभी लोग सो गए. इसी दौरान महावीर ने बबीता के साथ मारपीट की और मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ हत्या के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे नामजद किया गया.

डेढ़ साल से था फरार: हत्या के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था और पुलिस को चकमा देकर अपने ठिकाने बदल रहा था. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धौलपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा 15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. मुखबिर की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया. सीओ सिटी कृष्ण कुमार जांगिड़ ने बताया कि अनुसंधान में आरोपी महावीर सिंह जाटव के विरुद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाया गया. पुलिस टीम के प्रयासों से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से घटना से जुड़े साक्ष्य और अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाने के लिए उसका पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

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ACCUSED ARRESTED IN DHOLPUR
CARRIED A REWARD OF 15 000
MURDERED BY STRANGULATION
ACCUSED OF WIFES MURDER ARRESTED

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