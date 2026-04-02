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ललितपुर में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, जंगल में मिली अधजला शव

थानाध्यक्ष मडावरा अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना पर एक अर्धजली महिला के शव मिला है. पुलिस जांच जारी है.

LALITPUR MURDER
ललितपुर में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 6:09 PM IST

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ललितपुर: ललितपुर थाना मडावरा ओर मदनपुर थाने बीच मे एक महिला का अधजला शव मिलने इलाके में हड़कंप मच गया. इसकी सूचना थाना मडावरा पुलिस को ग्रामीणों ने दी.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक अधजला शव ग्राम उल्दना खुर्द के आगे जंगल मे पड़ा हुआ है. इस सूचना पर पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के लिए जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान आरती पत्नी रामगोपाल उर्फ कल्ला सहरिया, उम्र लगभग 29 साल ग्राम सोल्दा के रूप में हुई.

पुलिस ने मृतक महिला के पति से जब कड़ाई में पति रामगोपाल उर्फ कल्ला सहरिया से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया कि उसने ही पत्नी की हत्या की. मृतका के चार बच्चे हैं. मृतका की पहचान मृतका के पिता कोमल सहरिया ने की. मृतका के पिता ने रामगोपाल उर्फ कल्ला पर हत्या के आरोप लगाए हैं.

जानकारी के अनुसार युवक और मृतका मध्य प्रदेश के इंदौर में ईंट-भट्ठे का काम करती थी. दो दिन पूर्व ही दोनों अपने गांव आये थे, यह मामला प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है.

पुलिस के अनुसार मृतका के पति ने साक्ष्य मिटाने के लिए अपनी पत्नी को आनन-फानन में आग लगाकर जला दिया. लेकिन शव पूर्ण रूप जला नहीं. बताया गया है कि आरोपी पति रामगोपाल उर्फ कल्ला सहरिया ने अपनी पत्नी की हत्या कर के खुद थाने में जाकर अपनी पत्नी के अपहरण की शिकायत की थी.

थानाध्यक्ष मडावरा अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना पर एक अर्धजली महिला के शव मिला है. शव को कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.आगे की कार्यवाही की जा रही है.

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