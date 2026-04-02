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ललितपुर में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, जंगल में मिली अधजला शव

ललितपुर में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप. ( ETV BHARAT )

ललितपुर: ललितपुर थाना मडावरा ओर मदनपुर थाने बीच मे एक महिला का अधजला शव मिलने इलाके में हड़कंप मच गया. इसकी सूचना थाना मडावरा पुलिस को ग्रामीणों ने दी. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक अधजला शव ग्राम उल्दना खुर्द के आगे जंगल मे पड़ा हुआ है. इस सूचना पर पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के लिए जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान आरती पत्नी रामगोपाल उर्फ कल्ला सहरिया, उम्र लगभग 29 साल ग्राम सोल्दा के रूप में हुई. पुलिस ने मृतक महिला के पति से जब कड़ाई में पति रामगोपाल उर्फ कल्ला सहरिया से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया कि उसने ही पत्नी की हत्या की. मृतका के चार बच्चे हैं. मृतका की पहचान मृतका के पिता कोमल सहरिया ने की. मृतका के पिता ने रामगोपाल उर्फ कल्ला पर हत्या के आरोप लगाए हैं.