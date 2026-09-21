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देहरादून में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, पुलिस को इत्तला कर हुआ फरार, तलाश जारी

देहरादून में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया.

murder case
पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति फरार (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2026 at 11:33 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 11:47 AM IST

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देहरादून: क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान 26 वर्षीय काजल पत्नी धीरज पंवार के रूप में हुई है. घटना के बाद से महिला का पति धीरज पंवार फरार है. पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से काजल और उसके पति के बीच विवाद चल रहा था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने खुद पुलिस को घटना की जानकारी दी. इस खूनी वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस पूरे घटना की पड़ताल कर रही है.

देहरादून के क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई. यहां आपसी विवाद के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. जिसके बाद सोमवार सुबह करीब 6 बजे कंट्रोल रूम को धीरज पंवार ने फोन कर अपनी पत्नी को गोली मारने की सूचना दी. वहीं पुलिस ने उससे फिर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला. पुलिस टीम ने कॉल की जानकारी के आधार पर मौके पर पहुंचकर तलाश की. जिसके बाद एक प्लॉट के अंदर बने कमरे में काजल मृत अवस्था में मिली. प्रारंभिक जांच में गोली लगने से उसकी मौत होना सामने आया.

घटना के मामले में मृतका के भाई की तहरीर पर थाना क्लेमेनटाउन में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जिसकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
-अंकित कंडारी, सीओ सदर-

मौके पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस के अनुसार, काजल अपने पति के साथ क्लेमेनटाउन क्षेत्र में रह रही थी.मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि पिछले कई दिनों से काजल और उसके पति के बीच विवाद चल रहा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद पुलिस जांच तेज कर दी है.

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Last Updated : September 21, 2026 at 11:47 AM IST

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