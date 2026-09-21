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देहरादून में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, पुलिस को इत्तला कर हुआ फरार, तलाश जारी

देहरादून: क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान 26 वर्षीय काजल पत्नी धीरज पंवार के रूप में हुई है. घटना के बाद से महिला का पति धीरज पंवार फरार है. पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से काजल और उसके पति के बीच विवाद चल रहा था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने खुद पुलिस को घटना की जानकारी दी. इस खूनी वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस पूरे घटना की पड़ताल कर रही है.

देहरादून के क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई. यहां आपसी विवाद के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. जिसके बाद सोमवार सुबह करीब 6 बजे कंट्रोल रूम को धीरज पंवार ने फोन कर अपनी पत्नी को गोली मारने की सूचना दी. वहीं पुलिस ने उससे फिर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला. पुलिस टीम ने कॉल की जानकारी के आधार पर मौके पर पहुंचकर तलाश की. जिसके बाद एक प्लॉट के अंदर बने कमरे में काजल मृत अवस्था में मिली. प्रारंभिक जांच में गोली लगने से उसकी मौत होना सामने आया.