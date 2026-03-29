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फिरोजाबाद में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, बोला- बेवफा हो गई थी, इसलिए मार डाला

फिरोजाबाद : थाना नगला सिंघी क्षेत्र में पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था.

थानाध्यक्ष नगला सिंघी पारुल मिश्रा ने बताया, ग्राम रामपुर निवासी गोविंद कुमार ने शुक्रवार (27 मार्च) को दिनदहाड़े अपनी पत्नी सीमा देवी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतका के परिजनों की तहरीर पर थाना नगला सिंघी में आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दो टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की.

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी गोविंद अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और अक्सर नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करता था. बताया जा रहा है कि पत्नी द्वारा बातचीत बंद कर देने के बाद उसका शक और गहरा गया, जिसके चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.