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फिरोजाबाद में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, बोला- बेवफा हो गई थी, इसलिए मार डाला

पत्नी के बातचीत बंद कर देने से गोविंद का शक और गहरा गया, जिसके चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 6:32 AM IST

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फिरोजाबाद : थाना नगला सिंघी क्षेत्र में पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था.

थानाध्यक्ष नगला सिंघी पारुल मिश्रा ने बताया, ग्राम रामपुर निवासी गोविंद कुमार ने शुक्रवार (27 मार्च) को दिनदहाड़े अपनी पत्नी सीमा देवी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतका के परिजनों की तहरीर पर थाना नगला सिंघी में आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दो टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की.

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी गोविंद अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और अक्सर नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करता था. बताया जा रहा है कि पत्नी द्वारा बातचीत बंद कर देने के बाद उसका शक और गहरा गया, जिसके चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को टीकरी पुलिया से नगला सदा जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार (तलवार) भी बरामद कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी टूण्डला के नेतृत्व में थाना नगला सिंघी पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

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