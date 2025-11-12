ETV Bharat / state

पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, पांच साल पहले ही हुई थी लव मैरिज, जानिए मर्डर की वजह

उत्तराखंड के रुद्रपुर से बड़ी खबर सामने आई है. रुद्रपुर में पति पर पत्नी के मर्डर का आरोप लगा है.

मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2025 at 5:27 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 7:16 PM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में पति पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. आरोपी ने पांच साल पहले प्रेम विवाह किया था. फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है.

सीओ सीटी रुद्रपुर प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भूरारानी इलाके में किसी महिला की हत्या कर दी गई है. हत्यारोपी महिला का पति ही है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की.

पति पर पत्नी की हत्या का आरोप (ETV Bharat)

आशंका जताई जा रही है कि आरोपी पति ने गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या की है. फिलहाल साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला की लाश घर में पड़ी हुई थी.

पुलिस पूछताछ में एक महिला ने बताया कि बिहार निवासी अनिल ने मधु से पांच वर्ष पूर्व विवाह किया था. आज सुबह उसके पास मधु का फोन आया था कि उसका पति के साथ विवाद हो गया है. जब वह उसके घर पहुंची तो मधु कपड़े धो रही थी. इस बीच भी दोनों के बीच झगड़ा चलता रहा. उसके द्वारा बीच बचाव कर मामले को जैसे तैसे शांत कराया. इसके बाद वह अपने घर चली गई.

महिला के मुताबिक दोपहर का खाना बनाने के बाद उसने अपने पति को मधु को बुलाने के लिए उसके घर भेजा था. महिला का पति जब मधु के घर पहुंचा तो देखा कि मधु की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी. इसके बाद ही महिला ने पुलिस को मामले की सूचना दी.

महिला ने पुलिस को बताया कि मधु के पति अनिल का किसी अन्य महिला के साथ चक्कर था. इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था. आज भी दोनों का विवाद हुआ था, जिसके बाद अनिल ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

सीओ सीटी प्रशांत कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है. साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खगाले जा रहे है. मधु की मौत के सही कारणों का पता तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा.

Last Updated : November 12, 2025 at 7:16 PM IST

