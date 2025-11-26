चमोली में पत्नी की बेरहमी से हत्या, पति ने शव को नाले में दबाया, बेटे की वजह से खुला राज
आरोपी पति की निशानदेही पर पुलिस महिला की शव बरामद कर लिया है. आज पुलिस ने मामले का खुलासा किया.
November 26, 2025
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले से बड़ी खबर सामने आई है. नारायणबगड़ क्षेत्र के छैकुड़ा गांव में आपसी विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी और शव को नाले में दबा दिया. ये मामला बीते सोमवार 24 नवंबर का है, जिसका खुलासा चमोली पुलिस ने आज बुधवार 26 नवंबर को किया.
बुधवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति की निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर किया. जानकारी के अनुसार छैकुड़ा गांव निवासी महावीर प्रसाद देवली की बीते सोमवार 24 नवंबर दोपहर को अपनी पत्नी दमयंती देवी (51) से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई.
आरोप है कि तभी गुस्से में आकर महावीर प्रसाद ने पत्नी पर पत्थर से वारकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद मामले को दबाने के लिए आरोपी ने देर रात पत्नी के शव को गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक नाले में ले जाकर पत्थरों से दबाकर छुपा दिया.
जानिए कैसे खुला पूरा मामला: पत्नी दमयंती देवी की हत्या के बाद आरोपी महावीर प्रसाद देवली आराम से रह रहा था. घटना का पता तब चला जब अगले दिन मंगलवार 25 नवंबर को दमयंती देवी का बड़ा बेटा विनय देवली, जो कि नारायणबगड़ से देहरादून गाड़ी चलता है, वो देहरादून से अपने घर पहुंचा.
विनय देवली को घर पर जब मां नहीं मिली तो उसने पिता से इस बारे में पूछा, लेकिन पिता ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. इसके बाद विनय ने गांव समेत आसपास के क्षेत्र में भी मां के बारे पता किया, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पाया. आखिर में परेशान होकर थकहार कर विनय मंगलवार 25 नवंबर की रात को ही पुलिस चौकी नारायणबगड़ पहुंचा और अपनी मां दमयंती देवी के लापता होने की सूचना दी.
बुधवार सुबह पुलिस टीम छैकुड़ा गांव पहुंची और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. पुलिस का शक दमयंती देवी के पति महावीर प्रसाद देवली पर ही गया. पुलिस ने जब महावीर प्रसाद देवली से पूछताछ की तो वो बातों को घुमाने लगा. आखिर में जब पुलिस ने सख्ती से साथ पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. महावीर प्रसाद देवली की निशानदेही पर पुलिस ने नाले से दमयंती देवी का शव बरामद कर लिया.
थाना प्रभारी थराली विनोद चौरसिया ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है और आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
