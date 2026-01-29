ETV Bharat / state

आनासागर झील में खुलेआम हो रहा है प्रवासी पक्षियों का शिकार, वीडियो सामने आने के बाद हरकत में वन विभाग

आनासागर झील को शिकारियों की नजर लग गई है. शिकारियों के निशाने पर झील में आए मेहमान प्रवासी पक्षी हैं. शिकारी खुलेआम प्रवासी पक्षियों का शिकार कर रहे हैं. शिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का भी कोई डर नहीं है. प्रवासी पक्षी के शिकार का वीडियो किसी जागरूक नागरिक ने बनाया है, ताकि शिकारियों की नापाक हरकत को सामने लाया जा सके.

अजमेर: राजस्थान में अजमेर शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक आना सागर झील सदियों से प्रवासी पक्षियों का दूसरा घर रहा है, लेकिन अब इन मेहमान पक्षियों के लिए उनका यह दूसरा घर सुरक्षित नहीं है. आनासागर झील में खुलेआम पक्षियों का शिकार किया जा रहा है. ग्रेट कार्मोरेंट का शिकार करते हुए वीडियो सामने आने के बाद जिला वन अधिकारी ने शिकारियों को पकड़ने के लिए रेंजर को आदेश दिया है.

यह वीडियो गौरव पथ के समीप देवनारायण मंदिर के ठीक सामने आनासागर झील का है, जहां झील में भावल माता मंदिर के समीप का है. पक्षी विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान से बात की तो उन्होंने बताया कि वीडियो में जिस पक्षी को शिकारी ने अपने हाथ में बेदर्दी से दबोच रखा है, वह ग्रेट कार्मोरेंट है. यह उत्तरी गोलार्द्ध से भारत उस वक्त आते हैं, जब वहां की झीलें बर्फ में जम चुकी होती हैं. ऐसे में भोजन और प्रजनन की तलाश में बड़ी संख्या में ग्रेट कार्मोरेंट आते हैं. अजमेर आनासागर झील के अलावा सांभर और आसपास की झील और तालाबों में भी ग्रेट कार्मोरेंट देखे जा सकते हैं. भारत में ग्रेट कार्मोरेंट को लार्ज कार्मोरेंट कहते हैं.

पक्षी डॉ. आबिद अली खान बताते हैं कि ग्रेट कार्मोरेंट पक्षी पानी में गोते लगाकर शिकार करता है. झील में पहले से जाल लगा हुए था, जिससे ही ग्रेट कार्मोरेंट ने डुबकी लगाई तो जाल में फंस गया. पक्षी के जाल में फंसने के इंतजार में बैठा हुआ शिकारी झील में उतरकर गया और उसे पकड़ लिया और उसे जाल से छुड़ाकर झील के किनारे आया, जहां पहले से उसका साथी प्लास्टिक का बोरा लेकर खड़ा था, जिसमें उसने पक्षी को डाला और चला गया.

उन्होंने बताया कि उनके पास या वन विभाग के पास पक्षी को रेस्क्यू करने की ऐसी कोई सूचना नहीं है. इसका मतलब साफ है कि इस पक्षी को शिकार करके भेजा गया है. वन विभाग समिति विभागों को भी प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए. डॉ. खान ने कहा कि लोगों को भी पक्षियों की सुरक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए. यह जिम्मेदारी किसी विभाग या व्यक्ति की नहीं है, यह हम सब की जिम्मेदारी है. यदि शिकारी पकड़े जाते हैं तो उनसे सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. किसी भी तरह के वन्य जीव को परेशान करना या उसका शिकार करना कानूनी अपराध है.

इनका कहना है : आना सागर झील से पक्षी को पकड़ कर बैग में डालकर ले जाने का वीडियो मैंने देखा है. प्रवासी पक्षियों का शिकार करना दंडनीय अपराध है. यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का यह उल्लंघन है. वन विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया गया है. जो भी प्रवासी पक्षी के शिकार में शामिल हैं, उनके खिलाफ वन विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि वन्यजीवों की वनकर्मी निगरानी रखते हैं. ड्रोन और पेट्रोलिंग कर रहे हैं. आनासागर झील में प्रवासी पक्षियों का शिकार होने का मामला पहली बार सामने आया है.

शहर के बीच में होने के बावजूद यहां शिकार होने की घटना काफी गंभीर है. इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी. जिला वन अधिकारी पी. मुरुघन ने कहा- मैंने लोगों से भी अपील की है कि अतिथि देवो भव: हमारी संस्कृति रही है. प्रवासी पक्षी हमारे मेहमान हैं. ऐसे में मेरा आग्रह है कि कोई भी प्रवासी पक्षियों को परेशान नहीं करे. किसी भी प्रकार की घटना सामने आती है तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें, ताकि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके. शिकारी जो कोई भी है, वह जरूर पकड़े जाएंगे.