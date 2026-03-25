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कबीरधाम में घायल बायसन का सफल रेस्क्यू, वन विभाग ने इलाज के बाद जंगल में छोड़ा

कबीरधाम में घायल बायसन का सफल रेस्क्यू किया गया है. शिकारियों ने शिकार के लिए बायसन को घायल किया था,जिनकी तलाश जारी है.

rescue of injured bison
कबीरधाम में घायल बायसन का सफल रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 4:01 PM IST

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कबीरधाम : कबीरधाम जिले के पंडरिया क्षेत्र में घायल हुए एक बायसन की जान बचा ली गई है. वन विभाग की मुस्तैदी से वन्य प्राणी का समय पर रेस्क्यू करने के बाद सफल इलाज किया गया.स्वस्थ होने के बाद उसे सुरक्षित रूप से वापस जंगल में वापस छोड़ दिया गया.

शिकारियों ने चलाया था तीर
जानकारी के अनुसार, पंडरिया पूर्व वन परिक्षेत्र अंतर्गत बदौरा के जंगल से भोजन और पानी की तलाश में एक बायसन बीते तीन-चार दिनों से जामुनपानी और छिरहा गांव के रिहायशी इलाकों में घूम रहा था. इसी दौरान शिकारियों ने शिकार की नीयत से उस पर तीर चला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल अवस्था में बायसन दो दिनों तक जंगल और गांव के आसपास भटकता रहा.

कबीरधाम में घायल बायसन का सफल रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


इलाज के बाद बायसन को जंगल में छोड़ा

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और बायसन की तलाश शुरू की गई. काफी मशक्कत के बाद टीम ने उसे खोज निकाला और रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर लाया गया. इलाज के लिए रायपुर जंगल सफारी से विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया गया. जिन्होंने बायसन के शरीर में फंसा तीर निकालकर उसका उपचार किया. प्राथमिक उपचार के बाद बायसन की हालत में सुधार होने पर उसे फिर से घने जंगल में छोड़ दिया गया.

left to wild after treatment
इलाज के बाद जंगल में छोड़ा गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूचना मिलते ही वन अमले ने त्वरित कार्रवाई की और बायसन की जान बचाई गई. साथ ही घायल करने वाले अज्ञात शिकारियों की तलाश की जा रही है- निखिल अग्रवाल,डीएफओ

आपको बता दें कि कबीरधाम जिला घने वनों से घिरा हुआ है. यहां कई वन्य प्राणी निवास करते हैं. कई बार ये जानवर भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं और शिकारियों के निशाने पर आ जाते हैं. हालांकि इस बार वन विभाग की सतर्कता से एक बेजुबान की जान बच गई.


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RELEASED IN FOREST AFTER TREATMENT
बायसन का सफल रेस्क्यू
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