नीलगाय का शिकार कर रहे शिकारियों ने ग्रामीणों पर किया चाकू से हमला

बिल्हौर के अल्लीपुर गांव का मामला, घटना से ग्रामीणों में दहशत.

hunters hunting nilgai bilhaur attacked villagers with knives
नीलगाय का शिकार कर रहे शिकारियों ने ग्रामीणों पर किया चाकू से हमला, (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 9:36 AM IST

कानपुर: बिल्हौर थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव में शिकारियों के हमले का मामला सामने आया है. यहां संरक्षित वन्यजीव नीलगाय का न केवल अवैध रूप से शिकार किया गया, बल्कि विरोध करने पर ग्रामीणों पर जानलेवा हमला भी किया गया. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है. पुलिस ने नीलगाय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम अल्लीपुर के पास स्थित जंगल में अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी. शिकार की आशंका पर स्थानीय ग्रामीण नितिन शर्मा अपने मित्र सुमित और उमेश के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. वहां तीन युवक एक मृत नीलगाय के चारों ओर खड़े थे और धारदार हथियारों से उसका मांस काट रहे थे. जब नितिन और उनके साथियों ने देखा तो उनको रोकने की कोशिश की और विरोध किया तो शिकारियों ने उन पर हमला बोल दिया.

ग्रामीणों द्वारा घेरे जाने पर एक आरोपी ने चाकू निकालकर नितिन शर्मा पर हमला कर दिया. इससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. हमले में सुमित और उमेश को भी सिर में चोटें आईं. शोर मचने पर ग्रामीण इकट्ठा होने लगे, जिसे देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. घायल नितिन को तुरंत बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने नीलगाय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वन क्षेत्राधिकारी विजय कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि नीलगाय संरक्षित वन्यजीव श्रेणी में आती है. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बिना अनुमति इसका शिकार करना एक दंडनीय अपराध है। दोषियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि घायल ग्रामीण का उपचार कराया गया है. प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। संदिग्धों की पहचान के लिए आसपास के गांवों में पूछताछ और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

वहीं सहायक पुलिस आयुक्त मंजय सिंह ने बताया कि थाना बिल्हौर को ग्राम अलीपुर करुवा में गाय मारे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें गाय मारे जाने की सूचना असत्य पाई गई, जबकि नीलगाय के शिकार की पुष्टि हुई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं.

