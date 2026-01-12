ETV Bharat / state

कुओं में कूद रहे भूखे-प्यासे तेंदुए, करंट और फंदों से वन्यजीवों को सबसे ज्यादा खतरा

मध्य प्रदेश में पिछले साल ही यहां 54 बाघों की हुई मौत. इंदौर वन रेंज में 2021 से 2025 के बीच कुल 337 वन्यजीव किए गए रेस्क्यू.

LEOPARD RESCUED RALAMANDAL FOREST
जामनिया खर्दु में प्यास मिटाने तंदुए ने कुएं में लगाई छलांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 6:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट टेरिटरी शिकार के लिहाज से भले ही समृद्ध मानी जाती रही हो लेकिन लगातार कटते जंगल और उजड़ती फॉरेस्ट रेंज के कारण भूखे- प्यासे टाइगर और लेपर्ड जैसे वन्य जीव भूख मिटाने शहरों की राह पकड़ने को मजबूर हैं. इस स्थिति के चलते जहां लेपर्ड कुओं में कूद रहे हैं तो कभी फंदे में फंसकर अपनी जान गंवा रहे हैं.

हाल ही में इंदौर के रालामंडल फॉरेस्ट रेंज में फिर यही स्थिति बनी जहां इंदौर के जामनिया खर्दु में प्यास मिटाने के लिए एक तंदुए ने मुंडेर वाले कुएं में छलांग लगा दी. करीब 60 फीट गहराई में गिरने के कारण लेपर्ड घायल हो गया. इसके बावजूद अपनी प्यास बुझाने के बाद वह कुएं की एक खोह में जान बचाने के लिए छटपटाता रहा. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से पिंजरे को रस्सी में बांधकर कुए के अंदर लटकाया, जिसमें अपनी जान बचाने के लिए तेंदुआ खुद ही पिंजरे में कैद हो गया.

इंदौर के रालामंडल फॉरेस्ट रेंज में तेंदुए का किया गया रेस्क्यू (ETV Bharat)

डॉक्टर मौजूद नहीं होने से घायल लेपर्ड को नहीं मिल पाया इलाज

इसके बाद सभी की मदद से उसे कुएं से बाहर निकाला गया. काफी ऊंचाई से कुएं में गिरने के कारण घायल लेपर्ड को चिड़ियाघर स्थित वन्य प्राणी अस्पताल लाया गया लेकिन वहां भी डॉक्टर मौजूद नहीं होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाया. बाद में उसे महू भेजा गया जहां प्रारंभिक जांच के बाद इलाज के अभाव में उसे फिर से फॉरेस्ट रेंज में छोड़ दिया जाएगा. दरअसल इंदौर वन रेंज में यह पहला मौका नहीं है जब तेंदुए को इस तरह से रेस्क्यू किया गया हो,

इंदौर जिले के डीएफओ प्रदीप मिश्रा बताते हैं "इंदौर वन रेंज में बीते वर्षों में रेस्क्यू ऑपरेशनों की संख्या लगातार बढ़ी है. यहां 2021 से 2025 के बीच कुल 337 वन्यजीव रेस्क्यू किए गए हैं. इनमें से 66 रेस्क्यू तो सिर्फ तेंदुए के हैं. 2021 में 5, 2022 में 10, 2023 में 8, 2024 में 17 और 2025 में 26 तेंदुए के रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़े. लगातार रेस्क्यू की संख्या बढ़ना यह दर्शाता है कि वन्यजीव अब केवल जंगलों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि खेतों, गाँवों और शहरी क्षेत्रों तक उनकी आवाजाही बढ़ी है."

कुआं, करंट और फंदों से वन्यजीवों को सबसे ज्यादा खतरा

दरअसल जंगलों के आसपास खेतों में मौजूद कुओं के कारण लगातार इन वन्यप्राणियों को खतरा रहता है जो पानी देखकर कुएं में कूद जाते हैं. इस वजह से इंदौर में नीलगाय और सियार के अलावा कई वन्य प्राणियों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा जंगली सुअर और अन्य प्राणियों को पकड़ने के लिए लगाए जाने वाले फंदे और खेतों के बाड़े के करंट से तेंदुआ और बाघों की मौत हो जाती है.

मध्य प्रदेश में पिछले साल ही 54 बाघों की हो गई मौत

मध्य प्रदेश में तेंदुए और बाघों की मौत का अंदाजा इस बात से लगता है कि पिछले साल ही यहां 54 बाघों की मौत हो गई. जिनमें करंट से 10 ने जान गंवाई. बीते 10 साल में 39 बाघ, 101 तेंदुए और 36 भालू की जान चली गई जिनकी मौत का कारण अवैध रूप से बिछाए गए बिजली के तार हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 6 सालों में यहां 262 बाघों की मौत हुई है जिनमें से 120 की मौत का कारण अवैध रूप से होने वाला शिकार है. जबकि अन्य की मौत अलग-अलग कारण एवं बिजली के करंट से बताई जाती है.

इंदौर के पर्यावरणविद् भालू मोडे बताते हैं, "इतनी बड़ी संख्या में बाघों का मारा जाना और लेपर्ड का रेस्क्यू किया जाना वन विभाग के कुप्रबंधन का परिणाम है. वन्य प्राणियों की सुरक्षा सिर्फ कागजी होकर रह गई है. जंगलों के सफाए के फलस्वरूप ऐसी स्थिति बन रही है जिस पर समय रहते नियंत्रण करना होगा. हालांकि वन विभाग का कहना है कि कुओं को ढ़कने के अलावा वन्य प्राणियों के लिहाज से ग्रामीणों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.

बिना इलाज के जंगल में छोड़े जा रहे हैं वन्य प्राणी

कहने को तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है लेकिन वन्यजीवों के इलाज के संसाधनों की स्थिति यहां यह है कि घायल होने पर तेंदुए और अन्य वन्य प्राणियों के पुख्ता इलाज की व्यवस्था भोपाल के वन विहार के अलावा और कहीं नहीं है. इंदौर में घायल तेंदुए अथवा अन्य प्राणियों को इंदौर के चिड़ियाघर में स्थित अस्पताल में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

वहां यदि पहले से कोई घायल वन्य प्राणी पहले से मौजूद हो तो दूसरे को बिना इलाज के ही पिंजरे में वेट एंड वॉच की स्थिति में छोड़ दिया जाता है. बीते दिनों हरसोला में घायल अवस्था में मिले मादा तेंदुए के पंजे का समय पर व्यवस्थित इलाज नहीं हो सका, जिसके कारण उसे अपना पंजा गवाना पड़ा.

इस घायल तेंदुए को भोपाल भेजने के प्रयास भी हुए लेकिन बाद में उसे चिड़ियाघर के पिंजरे में ही छोड़ दिया गया था. यही स्थिति इस तेंदुए के साथ हुई जिसे अब चिड़ियाघर के अस्पताल में इलाज नहीं मिलने के कारण औपचारिक इलाज के बाद महू स्थित वन रेंज में छोड़ दिया जाएगा.

TAGGED:

INDORE DFO PRADEEP MISHRA
RALAMANDAL FOREST RANGE LEOPARD
INDORE FOREST NEWS
WELLS CURRENTS THREAT TO WILDLIFE
LEOPARD RESCUED RALAMANDAL FOREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.