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फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर जारी भूख हड़ताल खत्म, सदर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

छात्रों से बात करते सदर एसडीएम संजय कुमार पांडेय ( Etv Bharat )

पलामूः जिले में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर छात्र की भूख हड़ताल सोमवार को खत्म हो गई. सोमवार को सदर एसडीएम संजय पांडेय ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्र सत्यनारायण शुक्ला से मुलाकात की. बातचीत के बाद सदर एसडीएम संजय पांडेय ने छात्र सत्यनारायण शुक्ला को जूस पिलाकर भूख हड़ताल को खत्म करवाया.

सदर SDM को ज्ञापन सौंपा गया

छात्र सत्यनारायण शुक्ला ने बताया कि प्रशासन से सकारात्मक बातचीत हुई है और उनकी मांगों को मान लिया गया है. पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली में लिखित परीक्षा को लेकर छात्र सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था. छात्र सत्यनारायण शुक्ला भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे. छात्रों की तरफ से एक मांग पत्र सदर एसडीएम को सौंपा गया है.

छात्रों से बात करते सदर एसडीएम संजय कुमार पांडेय (Etv Bharat)

251 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था

दरअसल पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली के लिए 2010 में विज्ञापन निकाला गया था और 2017-18 में विज्ञापन के तहत इसमें बहाली भी की गई थी. 2025 में विज्ञापन को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 251 फोर्थ ग्रेड कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था.