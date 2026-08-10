फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर जारी भूख हड़ताल खत्म, सदर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर जारी भूख हड़ताल खत्म, सदर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर जारी भूख हड़ताल खत्म. सदर एसडीएम संजय पांडेय ने हड़ताल खत्म कराया.
Published : August 10, 2026 at 3:29 PM IST
पलामूः जिले में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर छात्र की भूख हड़ताल सोमवार को खत्म हो गई. सोमवार को सदर एसडीएम संजय पांडेय ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्र सत्यनारायण शुक्ला से मुलाकात की. बातचीत के बाद सदर एसडीएम संजय पांडेय ने छात्र सत्यनारायण शुक्ला को जूस पिलाकर भूख हड़ताल को खत्म करवाया.
सदर SDM को ज्ञापन सौंपा गया
छात्र सत्यनारायण शुक्ला ने बताया कि प्रशासन से सकारात्मक बातचीत हुई है और उनकी मांगों को मान लिया गया है. पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली में लिखित परीक्षा को लेकर छात्र सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था. छात्र सत्यनारायण शुक्ला भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे. छात्रों की तरफ से एक मांग पत्र सदर एसडीएम को सौंपा गया है.
251 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था
दरअसल पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली के लिए 2010 में विज्ञापन निकाला गया था और 2017-18 में विज्ञापन के तहत इसमें बहाली भी की गई थी. 2025 में विज्ञापन को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 251 फोर्थ ग्रेड कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था.
लिखित परीक्षा की मांग
पलामू में फोर्थ ग्रेड के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू तो हुई थी, लेकिन झारखंड कैबिनेट ने भर्ती से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को रोक दिया था. इसके बाद, झारखंड में क्लास IV भर्ती के लिए खास नियम बनाए गए. अब छात्र विरोध-प्रदर्शन के जरिए भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं. विज्ञापन में मैट्रिक के अंक के आधार पर मेरिट बनाने की बात कही गई थी. छात्र बहाली के लिए लिखित परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं.
इसे भी पढे़ंः
पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल जारी, पूर्व मंत्री और सदर एसडीएम ने आंदोलनकारी छात्रों से की बात
फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने छात्रों से की बात
Fourth Grade बहाली को लेकर पलामू में शुरू हुआ आंदोलन, भूख हड़ताल पर बैठे दो छात्र