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बेलवा भूख हड़ताल समाप्त, 2 दिनों में लिखित आदेश नहीं मिलने पर CM आवास के समक्ष फिर से अनशन

'मुख्यमंत्री आवास के सामने करेंगे अनशन': भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद रंजन चौधरी ने कहा कि एसडीएम अविनाश कुणाल के आश्वासन पर उन्होंने अनशन तोड़ा है. एसडीएम ने भरोसा दिया है कि डीपीआर में बदलाव होगा और दो दिनों के भीतर प्रशासन इस संबंध में लिखित आदेश देगा. रंजन चौधरी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि दो दिनों के अंदर लिखित आश्वासन नहीं मिला तो वे अगली बार मुख्यमंत्री आवास के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

प्रशासनिक टीम पहुंची धरना स्थल: जिलाधिकारी प्रतिभा रानी के निर्देश पर एसडीएम अविनाश कुणाल, एसडीपीओ अनुशील कुमार और पिपराही सीओ तरुलता धरनास्थल पर पहुंचे. एसडीएम अविनाश कुणाल ने रंजन चौधरी की बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि पुराने डीपीआर अलाइनमेंट के अनुसार ही मामले पर विचार किया जाएगा और निश्चित तौर पर उसी अनुसार कार्य होगा. इसके बाद रंजन चौधरी को अपने हाथों पानी पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई.

"डीएम प्रतिभा रानी और एसडीएम अविनाश कुणाल को धन्यवाद देता हूं कि प्रशासन तुरंत समझने और विमर्श करने पहुंचा. इससे मुझे भरोसा है कि प्रशासन हमारे साथ न्याय करेगा. हालांकि अगर अगले दो दिनों में लिखित आदेश जारी नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनशन करेंगे."- रंजन चौधरी, समाजसेवी

क्या बोले एसडीएम?: अनशन खत्म कराने के बाद एसडीएम अविनाश कुणाल ने कहा कि रंजन चौधरी पांच दिनों से भूख हड़ताल पर थे. अलाइनमेंट में बदलाव की वजह से उनका घर क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में था, जिसके चलते उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 2016-17 में हुए सीमांकन के अनुसार डीपीआर को पुनः सही कराते हुए जो भी निर्णय रंजन चौधरी और गांव के लोगों के हित में होगा, वही लिया जाएगा.

एसडीएम के आश्वासन पर बेलवा भूख हड़ताल समाप्त (ETV Bharat)

"जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार हमलोग आए हैं. हमने आश्वासन दिया है कि इनकी भलाई और गांव वालों के हित में जो भी होगा, जरूर किया जाएगा."- अविनाश कुणाल, एसडीएम

क्या है मामला?: रंजन चौधरी ने बताया कि बेलवा में SH-54 के मिसिंग लिंक का निर्माण होना है, जिसके लिए पुल बनकर तैयार है. पथ निर्माण विभाग द्वारा पहले सड़क निर्माण के लिए भूमि की मापी की गई थी लेकिन कुछ रसूखदार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नक्शे में बदलाव कर दिया गया, जिससे बेलवा के 15 परिवारों का आशियाना और एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है.

उन्होंने बताया कि लगभग 1200 मीटर हिस्से में सड़क निर्माण प्रस्तावित है और इस संबंध में कई बार स्थानीय अधिकारियों को लिखित शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी.

कौन हैं रंजन चौधरी?: असल में रंजन चौधरी जब मात्र 5 वर्ष के थे, तभी उनके माता-पिता का देहांत हो गया था. उनके पिता स्व. गंगाधर चौधरी फौज में थे और वर्ष 1998 में अरुणाचल प्रदेश में हुई लड़ाई में शहीद हो गए थे. यह सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण उनकी माता स्व. मंजू देवी का भी निधन हो गया. इतनी कम उम्र में ही रंजन चौधरी पर अपने छोटे भाई लड्डू चौधरी और चार बहनों की जिम्मेदारी आ गई. बचपन से ही वह संघर्षों के बीच पले-बढ़े.

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