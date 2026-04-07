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उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इंटर कॉलेज बनाने की मांग, जारा जिबली के ग्रामीणों का पिथौरागढ़ में आमरण अनशन

ग्रामीणों का कहना है कि हाईस्कूल पास करने के बाद बच्चों को इंटर की पढ़ाई के लिए रोज 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है

JARA JIBALI GSSS UPGRADATION DEMAND
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इंटर कॉलेज बनाने की मांग (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 12:12 PM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अब लोगों ने आंदोलन का रुख करना शुरू कर दिया है. धारचूला विकास खंड स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जारा जिबली को उच्चीकृत कर इंटर कॉलेज बनाए जाने की मांग उठी है. ग्रामीण 110 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करने के बाद कलेक्ट्रेट में अनशन शुरू कर दिया है.

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इंटर कॉलेज बनाने की मांग: जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने सिल्थाम से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली. इसके बाद कलेक्ट्रेट स्थित अधिसूचित धरना स्थल पर अनशन पर बैठ गए. इस अवसर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि गांव के बच्चों के लिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई की सुविधा नहीं है. अधिकांश लोग बच्चों की शिक्षा के लिए गांव से पलायन कर नगरों में जा चुके हैं.

मांग पूरी नहीं होने तक अनशन जारी रखने का ऐलान: ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा सचिव ने भी आश्वासन दिया था. इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है अनशन जारी रहेगा. इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह परिहार, क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश सिंह धामी, ग्रामीण विक्रम सिंह अन्य ग्रामीण मौजूद रहे. स्थानीय अभिभावकों ने बताया कि-

जारा जिबली में हाईस्कूल है. इसके बाद इंटर के लिए 10 किलोमीटर दूर मुवानी दवानी जाना पड़ता है. गांव में सीमित आय वाले परिवार रहते हैं. टैक्सी में रोज आने जाने का किराया दे पाना संभव नहीं है. बच्चों को एक दिन में 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. तमाम परेशानियों के कारण बालिकाएं हाईस्कूल से आगे नहीं पढ़ पाती हैं.
-अभिभावक-

गिर्दा का आंदोलन गीत गाकर जोश भर रहे लोग: कलेक्ट्रेट स्थित अनशन स्थल पर जारा जिबली के ग्रामीणों ने जनकवि गिरीश तिवारी गिर्दा का प्रसिद्ध गीत- 'हम लड़ते रया भुलू, हम लड़ने रूला' गीत भी गाया. लोगों ने कहा कि यह उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू की गई लड़ाई है. जब तक मांग पूरी नहीं होती संघर्ष जारी रहेगा.

CEO ने ये कहा: मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ तरुण पंत ने बताया कि-

राउमावि जारा जिबली का चयन पीएमश्री के रूप में भी चयनित किया गया है. वर्तमान में यहां 96 बच्चे अध्ययनरत हैं. उच्चीकरण का प्रस्ताव ब्लॉक स्तर से तैयार कर शासन को भेजा गया था. छात्र संख्या कम होने के कारण इसका उच्चीकरण नहीं हो पाया है.
-तरुण पंत, मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़-

ग्रामीणों ने डीएम से की मुलाकात: जिला मुख्यालय पहुंचे जारा जिबली के ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात कर समस्या बताई. डीएम आशीष भटगाईं ने बताया कि-

उच्चीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक हुई है. इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही शासन से भी संपर्क करने को कहा गया है.
-आशीष भटगाईं, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़-

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