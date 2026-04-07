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उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इंटर कॉलेज बनाने की मांग, जारा जिबली के ग्रामीणों का पिथौरागढ़ में आमरण अनशन

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अब लोगों ने आंदोलन का रुख करना शुरू कर दिया है. धारचूला विकास खंड स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जारा जिबली को उच्चीकृत कर इंटर कॉलेज बनाए जाने की मांग उठी है. ग्रामीण 110 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करने के बाद कलेक्ट्रेट में अनशन शुरू कर दिया है.

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इंटर कॉलेज बनाने की मांग: जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने सिल्थाम से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली. इसके बाद कलेक्ट्रेट स्थित अधिसूचित धरना स्थल पर अनशन पर बैठ गए. इस अवसर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि गांव के बच्चों के लिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई की सुविधा नहीं है. अधिकांश लोग बच्चों की शिक्षा के लिए गांव से पलायन कर नगरों में जा चुके हैं.

मांग पूरी नहीं होने तक अनशन जारी रखने का ऐलान: ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा सचिव ने भी आश्वासन दिया था. इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है अनशन जारी रहेगा. इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह परिहार, क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश सिंह धामी, ग्रामीण विक्रम सिंह अन्य ग्रामीण मौजूद रहे. स्थानीय अभिभावकों ने बताया कि-