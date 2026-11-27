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BHU में रन फॉर केटीएस 5.0 में दौड़े सैकड़ों युवा; कुलपति ने दिखाई हरी झंडी

BHU में रन फॉर केटीएस 5.0 में दौड़े सैकड़ों युवा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार सुबह काशी-तमिल संगमम् 5.0 को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. संगमम् के तहत आयोजित ‘रन फॉर केटीएस 5.0’ में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया.

सुबह मालवीय भवन से शुरू हुई दौड़ रविदास गेट तक पहुंची. युवाओं ने दौड़ के जरिए काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव और ‘विविधता में एकता’ का संदेश दिया.

दौड़ की शुरुआत बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने हरी झंडी दिखाकर की. इस दौरान युवाओं का उत्साह देखकर कुलपति भी काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को देखकर हमें भी उत्साह मिला है. बीएचयू अपने आप में एक राष्ट्र की तरह है, जहां देश के हर राज्य के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं. यहां अलग-अलग भाषा, संस्कृति और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं. उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम् के माध्यम से प्राचीन सभ्यता, आध्यात्मिक परंपराओं और संगीत का संगम देखने को मिलेगा. BHU में रन फॉर केटीएस 5.0 (Photo Credit: ETV Bharat) यह आयोजन काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषायी और आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करने का माध्यम है. इस बार काशी तमिल संगमम् 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा. पांचवें संस्करण की थीम ‘थिरुक्कुरल पयिलवोम-थिरुक्कुरल अभ्यास करें’ रखी गई है. थिरुक्कुरल तमिल भाषा का प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें नैतिकता, जीवन मूल्यों और अच्छे आचरण की सीख दी गई है.