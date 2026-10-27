ETV Bharat / state

Special: मडुआ की खेती से नक्सल इलाके में बदलेगी तस्वीर, 400 से अधिक महिलाएं कर रही हैं खेती

पलामूः जिला पलामू के इलाके में महिलाएं सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण बनती जा रही हैं. वे पलामू में बदलाव लाने वाली शक्ति के रूप में उभरी हैं. पलामू के इलाके में पहली बार महिलाएं मडुवा की खेती से सीधे तौर पर जुड़ी हैं. 400 से अधिक महिलाएं मडुआ की खेती कर रही हैं. ऐसा पहली बार है कि पलामू के इलाके में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ महिला किसानी से जुड़ी हैं.

दरअसल सरकार मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर बढ़ावा दे रही है. इसी कड़ी में पलामू के विभिन्न इलाकों में 400 से अधिक महिलाएं मडुआ की खेती से जुड़ी हैं. पलामू में मनातू, सदर, पाटन समेत कई प्रखंडों में महिलाएं मडुआ की खेती कर रही हैं. पलामू के विभिन्न इलाकों में 140 से अधिक एकड़ में मडुआ की खेती हुई है. पलामू के मनातू में अकेले 200 से अधिक महिलाएं मडुआ की खेती से सीधे तौर पर जुड़ गई है.

जानकारी दोती महिला किसान और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (Etv Bharat)

अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में भी हो रही है मडुआ की खेती

पलामू के मनातू इलाके की पहचान कभी अफीम की खेती के रूप में होती थी. पूरे पलामू में सबसे अधिक महिलाएं इसी इलाके में मडुआ की खेती से जुड़ गई हैं. मनातू का इलाका नक्सल प्रभावित भी रहा है और करीब डेढ़ दशक से यह इलाका अफीम की खेती के लिए चर्चित रहा है. इस इलाके की पहचान के लिए सरकार कई स्तर पर पहल कर रही है. इसी कड़ी में मडुआ की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. जिस मौसम में इलाके में अफीम की खेती होती थी उस मौसम में 70 से अधिक एकड़ में मडुआ की खेती हो रही है. महिलाएं मनातू की पहचान के बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं.

'मडुआ काफी महत्वपूर्ण है और पोषक भी है. इस बार मडवा की खेती कर रही हूं, पहले अरहर, मक्का की खेती करती थी. इससे इलाके की पहचान बदल रही है. यह काफी अच्छी बात है और लोग परंपरागत खेती से जुड़ रहे है.'- सरिता देवी, उरुर, मनातू

उपलब्ध करवाई गई है सरकारी सहायता

मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सहायता उपलब्ध करवा रही है. इसी कड़ी में पलामू के इलाके में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से महिलाओं को मडुआ का बीज उपलब्ध करवाया गया है. पलामू में पहली बार बड़े पैमाने पर मडुआ की खेती की शुरुआत हुई है. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक पलामू में मडुआ का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए. प्रोसेसिंग प्लांट में आटा, एवं मडुआ से जुड़े हुए अन्य चीजों का उत्पादन शुरू हो सके.