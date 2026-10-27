Special: मडुआ की खेती से नक्सल इलाके में बदलेगी तस्वीर, 400 से अधिक महिलाएं कर रही हैं खेती
पलामू की तस्वीर बदल रही है, यहां महिलाएं 'मडुआ' (रागी) की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना रही हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 3:00 PM IST
पलामूः जिला पलामू के इलाके में महिलाएं सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण बनती जा रही हैं. वे पलामू में बदलाव लाने वाली शक्ति के रूप में उभरी हैं. पलामू के इलाके में पहली बार महिलाएं मडुवा की खेती से सीधे तौर पर जुड़ी हैं. 400 से अधिक महिलाएं मडुआ की खेती कर रही हैं. ऐसा पहली बार है कि पलामू के इलाके में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ महिला किसानी से जुड़ी हैं.
मनातू में 200 से अधिक महिलाएं मडुआ की खेती जुड़ी हैं
दरअसल सरकार मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर बढ़ावा दे रही है. इसी कड़ी में पलामू के विभिन्न इलाकों में 400 से अधिक महिलाएं मडुआ की खेती से जुड़ी हैं. पलामू में मनातू, सदर, पाटन समेत कई प्रखंडों में महिलाएं मडुआ की खेती कर रही हैं. पलामू के विभिन्न इलाकों में 140 से अधिक एकड़ में मडुआ की खेती हुई है. पलामू के मनातू में अकेले 200 से अधिक महिलाएं मडुआ की खेती से सीधे तौर पर जुड़ गई है.
अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में भी हो रही है मडुआ की खेती
पलामू के मनातू इलाके की पहचान कभी अफीम की खेती के रूप में होती थी. पूरे पलामू में सबसे अधिक महिलाएं इसी इलाके में मडुआ की खेती से जुड़ गई हैं. मनातू का इलाका नक्सल प्रभावित भी रहा है और करीब डेढ़ दशक से यह इलाका अफीम की खेती के लिए चर्चित रहा है. इस इलाके की पहचान के लिए सरकार कई स्तर पर पहल कर रही है. इसी कड़ी में मडुआ की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. जिस मौसम में इलाके में अफीम की खेती होती थी उस मौसम में 70 से अधिक एकड़ में मडुआ की खेती हो रही है. महिलाएं मनातू की पहचान के बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं.
'मडुआ काफी महत्वपूर्ण है और पोषक भी है. इस बार मडवा की खेती कर रही हूं, पहले अरहर, मक्का की खेती करती थी. इससे इलाके की पहचान बदल रही है. यह काफी अच्छी बात है और लोग परंपरागत खेती से जुड़ रहे है.'- सरिता देवी, उरुर, मनातू
उपलब्ध करवाई गई है सरकारी सहायता
मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सहायता उपलब्ध करवा रही है. इसी कड़ी में पलामू के इलाके में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से महिलाओं को मडुआ का बीज उपलब्ध करवाया गया है. पलामू में पहली बार बड़े पैमाने पर मडुआ की खेती की शुरुआत हुई है. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक पलामू में मडुआ का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए. प्रोसेसिंग प्लांट में आटा, एवं मडुआ से जुड़े हुए अन्य चीजों का उत्पादन शुरू हो सके.
'पलामू में मडुआ के प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना है इसी वजह से इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. मनातू के इलाके में 200 से अधिक महिलाएं इस खेती को कर रही हैं.'- अनिता केरकेट्टा , डीपीएम, जेएसएलपीएस
'सुदूरवर्ती क्षेत्र में मडुआ की खेती की शुरुआत की गई है और इलाके की पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है. 200 से अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हैं और इस संख्या को आगे बढ़ाया जाना भी है. मनातू के इलाके में अफीम की खेती होती रही है, लोगों को पुनर्वास करने के लिए भी योजना चलाई जा रही है.' - कुमारी नम्रता, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, मनातू
पलामू में बदल रहा है परंपरागत खेती का तरीका
पलामू के इलाके में परंपरागत खेती का तरीका बदलता जा रहा है. पलामू का इलाका अकाल और सुखाड़ के लिए चर्चित रहा है. प्रत्येक दूसरे वर्ष पलामू के इलाके में बारिश को लेकर समस्या उत्पन्न हो जाती है. अक्सर यह इलाका धान की खेती के लिए चर्चित रहा है. इस इलाके में सरकार लगातार खेती के तरीके को बदलने का प्रयास कर रही है. यही वजह है कि यहां मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है.
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