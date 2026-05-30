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धौलपुर में पानी की जंग: बूंद-बूंद को तरसे लोग, गंदे पोखरों का पानी पीने को मजबूर, मवेशियों के लिए पलायन

पानी माफिया हजार से लेकर 1500 रुपए में एक टैंकर पानी की सप्लाई कर रहे हैं. मजबूरी में ग्रामीणों को पानी खरीदना पड़ रहा है.

Water Crisis in Dholpur
सिर पर पानी ढोकर लाती महिलाएं (Etv Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 4:00 PM IST

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धौलपुर: राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे होते ही कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है. एक ओर सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई गांव आज भी बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कहीं लोग गंदे तालाबों और पोखरों का पानी पीने को मजबूर हैं, तो कहीं हैंडपंप सूख जाने से महिलाओं और बच्चों को कई किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है. पार्वती बांध लबालब होने के बावजूद प्रशासन की कमजोरी के चलते डांग क्षेत्र को पानी नहीं मिल पा रहा है. पानी माफिया 1000-1500 रुपए में टैंकर बेच रहे हैं. कालीतीर परियोजना की रफ्तार धीमी है, जल जीवन मिशन की पाइपलाइनें सूखी पड़ी हैं. वहीं, विधायक संजय कुमार ने अधिकारियों की कुंभकरण नींद पर सवाल उठाए हैं.

इन गांवों में सबसे अधिक किल्लत: धौलपुर जिले के विरमा, वरुअर, सायपुर, कालीतीर, गंगराइच, सीताराम का पुरा, खोटावाई, डोमपुरा, थाने का पुरा, झल्लू की झोर, नन्नू खा की झोर, धौंध, भेंडे का पुरा, बड़ापुरा, चंद्रावली, तेजापुरा, मठ मल्लपुरा, रीछरा, ददरोनी, कोटरा आदि गांवों में पानी के हालात सबसे दयनीय हैं. ग्रामीण आज भी तालाब और पोखरों के गंदे पानी को छानकर पीने को मजबूर हैं. इलाके के अधिकांश हैंडपंप जवाब दे चुके हैं. गर्मी बढ़ने के साथ ही जलस्तर नीचे चला गया है, जिससे पेयजल संकट और गहरा गया है. ग्रामीण महिलाओं को प्रतिदिन 3 से 5 किलोमीटर दूर जाकर सिर पर मटके रखकर पानी लाना पड़ रहा है. इस दौरान उन्हें भीषण गर्मी और तपती धूप का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि गंदा पानी पीने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. पशुओं के लिए भी पानी की भारी समस्या बनी हुई है. कई स्थानों पर इंसान और जानवर एक ही जलस्रोत से पानी पीने को मजबूर हैं.

पानी के लिए कुओं पर होती है मशक्कत (Etv Bharat Dholpur)

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कालीतीर परियोजना की कछुआ चाल: पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा क्षेत्र के लिए कालीतीर पेयजल परियोजना की घोषणा की गई थी, जिस पर कार्य शुरू हो चुका है. हालांकि ग्रामीण संजू परमार का कहना है कि परियोजना का काम कछुआ चाल की तरह धीमी गति से चल रहा है. परियोजना को धरातल पर उतरने में कई साल का समय लग सकता है. तब तक डांग क्षेत्र को पानी की एक-एक बूंद के लिए तड़पना पड़ेगा. जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत भी सवालों के घेरे में है. करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कई गांवों तक आज भी नल कनेक्शन और नियमित जलापूर्ति नहीं पहुंच सकी है. ग्रामीण हुकम सिंह का कहना है कि कागजों में योजनाएं पूरी दिखाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर हालात बदतर हैं. जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध भी लबालब भरा हुआ है, लेकिन कमजोर प्रबंधन की वजह से डांग क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है. पानी माफिया एक हजार से लेकर 1500 रुपए में एक टैंकर पानी की सप्लाई कर रहे हैं. मजबूरी में ग्रामीणों को पानी खरीदना पड़ रहा है.

Water Crisis in Dholpur
कुएं से पानी निकालती महिलाएं (Etv Bharat Dholpur)

मवेशियों के लिए पलायन: स्थानीय निवासी विमला देवी ने बताया कि डांग क्षेत्र में ग्रामीणों के पास आजीविका का जरिया सिर्फ मवेशी पालन है. मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने की वजह से होली का त्योहार जाने के बाद पशुपालक पलायन कर जाते हैं. वे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मवेशियों को पालने के लिए ले जाते हैं. जुलाई के महीने में बारिश शुरू होने पर वापस घर पहुंचते हैं. डांग क्षेत्र के लोगों का आजादी से लेकर अब तक यही हाल बना हुआ है. डांग क्षेत्र में मौजूद पोखरों में दुर्गंधयुक्त पानी भरा हुआ है. घरेलू कामकाज के लिए महिलाएं पोखरों से पानी भरकर लाती हैं. पानी को छानकर और गर्म करके उपयोग किया जाता है. अधिकांश परिवारों द्वारा यही पानी पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है.

Water Crisis in Dholpur
कुएं में गंदा पानी (Etv Bharat Dholpur)

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विधायक बोले— 81 गांवों में पेयजल संकट: क्षेत्रीय विधायक संजय कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी के दौर में सरमथुरा विधानसभा क्षेत्र के 81 गांवों में मौजूदा वक्त में पेयजल संकट बना हुआ है. सबसे अधिक भयावह स्थिति डांग क्षेत्र में है. दो साल से पेयजल समस्या का मुद्दा विधानसभा में उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. पेयजल विभाग का प्रबंधन नाकाफी साबित हो रहा है. डांग क्षेत्र में ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं. विधायक ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप लाइन डाली गई थी, लेकिन पाइप लाइन सूखी पड़ी है. पानी की टंकियां दुर्दशा का शिकार हो रही हैं. कई मर्तबा जिला स्तरीय बैठकों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुंभकरण की नींद में सोए हुए हैं. ग्रामीण जनता का कोई धनी-दरिद्र नहीं है. सरकार के गैरजिम्मेदाराना रवैये की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं.

Water Crisis in Dholpur
गांवों से पलायन कर गए लोग (Etv Bharat Dholpur)

जेईएन ने कहा— गांव-गांव पहुंच रहे टैंकर: पेयजल विभाग के जेईएन अशीष परमार ने बताया कि गांव-गांव पानी के टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं. क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की रिपेयरिंग की जा रही है. दुरुस्त पाइप लाइनों में सुचारू पानी की सप्लाई दी जा रही है. ग्रामीणों को पेयजल समस्या से हर स्थिति में निजात दिलाई जाएगी.

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