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आनासागर झील में रोज मर रहीं लाखों मछलियां, गंदे नालों से पानी हुआ दूषित, अदूरदर्शिता की भेंट चढ़ रही विरासत

अजमेर: शहर के बीचों-बीच खूबसूरत ऐतिहासिक आना सागर झील अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है. झील में पिछले तीन दिनों में लाखों मछलिया काल का ग्रास बन चुकी हैं. झील से प्रतिदिन 2 टन मरी हुई मछलियों को निकाला जा रहा है. हालात यह है कि दुर्गंध से लोग परेशान हैं. लाखों मछलियों की मौत का कारण कुदरती नहीं बल्कि प्रशासनिक अव्यवस्था है. अदूरदर्शिता के चलते 40 फीसदी पानी निकाल दिया गया है. वहीं झील में आने वाले गंदे नालों के पानी को नहीं रोका गया है. यही वजह है कि झील के तट सूखने और शेष रहे पानी के दूषित होने से लाखों मछलिया मर गई हैं.

मरणासन्न स्थिति में है झील: पर्यावरणविद और स्थानीय डॉ आबिद अली खान ने बताया कि आनासागर झील मरणासन्न स्थिति में है. अजमेर प्रशासन ने झील का पानी निकाल दिया. अजमेर में बारिश नहीं है, झील में पानी अभी सिर्फ 19 नालों से आ रहा है. इस कारण शेष बचा हुआ पानी भी दूषित हो गया है. झीलों की बर्बादी का यह मुख्य कारण है. शहर के गंदे नालों का पानी झील में जाने से इसमें मौजूद पानी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है. गंदे पानी के साथ घातक केमिकल भी मिश्रित हो रहे हैं. झील में छोटी बड़ी हर प्रजाति की मछलियां हैं, उन सब की मौत हुई है. झील से पानी की निकासी कर दी जाती है और शेष जल दूषित होने से हजारों लाखों मछलियां काल का ग्रास बन जाती हैं.

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मछलियों के 'मरने का कारण' भी हटाओ: उन्होंने बताया कि वर्तमान में मरी हुई मछलियों को झील से निकाला जा रहा है. 2 टन प्रतिदिन मरी हुई मछलियां निकल रही हैं, तो झील का प्रदूषण स्तर सोचनीय है. लाखों मछलियों की मौत के पाप का कारण झील को खाली करना है. दूसरा झील में आने वाले गंदे पानी को नहीं रोकना है. डॉ खान ने बताया​ कि झील में लाखों मरी हुई मछलियों को तो हटाया जा रहा है, लेकिन मछलियों के मरने का कारण नहीं हटा पा रहे हैं. यही हाल रहा तो झील की दुर्दशा के चलते मछलियों के मरने का सिलसिला भी जारी रहेगा.

घटती प्रजाति के पक्षियों का भी काल बन रहा दूषित पानी: डॉ आबिद अली खान ने बताया कि झील में प्रवासी पक्षियों की भरमार है. विभिन्न प्रजातियों के पक्षी यहां आसानी से उपलब्ध होने वाली मछलियों के कारण आते हैं. इनमें कई पक्षियों की संख्या लगातार घट रही है. झील में लाखों मछलियां ही नहीं बल्कि पक्षी भी मर रहे हैं. झील का पानी निकालने से तट सुख गए हैं और कुत्ते पक्षियों का शिकार कर रहे हैं. वही दूषित जल से मरी मछलियां खाने से भी पक्षी मर रहे हैं. ऐसे हालातों में भी कई प्रजातियों के पक्षी झील में मौजूद हैं. इनमें पेंटेड स्ट्रोक, यूरेशियान स्पूनबिल बर्ड, स्थाई रूप से यहां रह रहे पेलिकंस, ब्लैक हेडेड आइबीस, लार्ज इग्रेट्स, ग्रेट व्हाइट पेलिकन्स, इंटरमीडिएट, लिटिल इग्रेट, पर्पल हेरोन, कॉमन सैंडपाइपर्स, वुड सैंडपाइपर्स, ग्रेटर फ्लमिंगो (एक या दो), रेड शैंक, इंडियन स्पॉट बिल्ड डक, ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन, व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन इत्यादि शामिल हैं. इनमें दो नन्हे ब्लैक हेडेड आइबीस के शव झील में मिले हैं. उन्होंने बताया कि ब्लैक हेडेड आईबीस लगातार घट रही प्रजातियों में से एक है. इनके मरने की सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन विभाग की ओर से इन पक्षियों के शवों को कब्जे में नहीं लिया गया और ना ही किसी ने इनके मरने के कारण जानने की कोशिश की.

कांग्रेस ने खोला मोर्चा: शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल ने बताया कि आनासागर झील की दुर्दशा इस कदर है कि चौपाटी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना दिया था, लेकिन दुर्गंध के कारण वहां रुका ही नहीं जा रहा था. पूर्व सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आनासागर झील की बर्बादी रोकने की मांग की गई. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई बल्कि आनन-फानन में झील का पानी निकाल दिया गया. झील का पानी निकलने से मछलियां मर गई, उसमें बदबू आ रही है. इंसानों में भी महामारी फैलने की संभावना उत्पन्न हो रही है. डॉ जयपाल ने बताया कि सिविल लाइन थाने में कलेक्टर के नाम शिकायत भी दी गई है. लाखों मछलियों की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही कांग्रेस की ओर से कोर्ट में भी इस मामले में पूर्व में परिवाद पेश किया जा चुका है.