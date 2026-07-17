ETV Bharat / state

आनासागर झील में रोज मर रहीं लाखों मछलियां, गंदे नालों से पानी हुआ दूषित, अदूरदर्शिता की भेंट चढ़ रही विरासत

झील के पानी की निकासी के चलते भी लाखों मछलियां काल का ग्रास बन रही हैं.

Dead fish along the lake's edge
झील के किनारों पर मरी हुई मछलियां (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 2:25 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: शहर के बीचों-बीच खूबसूरत ऐतिहासिक आना सागर झील अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है. झील में पिछले तीन दिनों में लाखों मछलिया काल का ग्रास बन चुकी हैं. झील से प्रतिदिन 2 टन मरी हुई मछलियों को निकाला जा रहा है. हालात यह है कि दुर्गंध से लोग परेशान हैं. लाखों मछलियों की मौत का कारण कुदरती नहीं बल्कि प्रशासनिक अव्यवस्था है. अदूरदर्शिता के चलते 40 फीसदी पानी निकाल दिया गया है. वहीं झील में आने वाले गंदे नालों के पानी को नहीं रोका गया है. यही वजह है कि झील के तट सूखने और शेष रहे पानी के दूषित होने से लाखों मछलिया मर गई हैं.

मरणासन्न स्थिति में है झील: पर्यावरणविद और स्थानीय डॉ आबिद अली खान ने बताया कि आनासागर झील मरणासन्न स्थिति में है. अजमेर प्रशासन ने झील का पानी निकाल दिया. अजमेर में बारिश नहीं है, झील में पानी अभी सिर्फ 19 नालों से आ रहा है. इस कारण शेष बचा हुआ पानी भी दूषित हो गया है. झीलों की बर्बादी का यह मुख्य कारण है. शहर के गंदे नालों का पानी झील में जाने से इसमें मौजूद पानी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है. गंदे पानी के साथ घातक केमिकल भी मिश्रित हो रहे हैं. झील में छोटी बड़ी हर प्रजाति की मछलियां हैं, उन सब की मौत हुई है. झील से पानी की निकासी कर दी जाती है और शेष जल दूषित होने से हजारों लाखों मछलियां काल का ग्रास बन जाती हैं.

पढ़ें: मानसून से पहले सतर्क हुआ प्रशासन: आनासागर झील के खोले दो चैनल गेट 4-4 इंच, 13 से 9 फीट करेंगे 20 दिन में झील का जलस्तर

मछलियों के 'मरने का कारण' भी हटाओ: उन्होंने बताया कि वर्तमान में मरी हुई मछलियों को झील से निकाला जा रहा है. 2 टन प्रतिदिन मरी हुई मछलियां निकल रही हैं, तो झील का प्रदूषण स्तर सोचनीय है. लाखों मछलियों की मौत के पाप का कारण झील को खाली करना है. दूसरा झील में आने वाले गंदे पानी को नहीं रोकना है. डॉ खान ने बताया​ कि झील में लाखों मरी हुई मछलियों को तो हटाया जा रहा है, लेकिन मछलियों के मरने का कारण नहीं हटा पा रहे हैं. यही हाल रहा तो झील की दुर्दशा के चलते मछलियों के मरने का सिलसिला भी जारी रहेगा.

घटती प्रजाति के पक्षियों का भी काल बन रहा दूषित पानी: डॉ आबिद अली खान ने बताया कि झील में प्रवासी पक्षियों की भरमार है. विभिन्न प्रजातियों के पक्षी यहां आसानी से उपलब्ध होने वाली मछलियों के कारण आते हैं. इनमें कई पक्षियों की संख्या लगातार घट रही है. झील में लाखों मछलियां ही नहीं बल्कि पक्षी भी मर रहे हैं. झील का पानी निकालने से तट सुख गए हैं और कुत्ते पक्षियों का शिकार कर रहे हैं. वही दूषित जल से मरी मछलियां खाने से भी पक्षी मर रहे हैं. ऐसे हालातों में भी कई प्रजातियों के पक्षी झील में मौजूद हैं. इनमें पेंटेड स्ट्रोक, यूरेशियान स्पूनबिल बर्ड, स्थाई रूप से यहां रह रहे पेलिकंस, ब्लैक हेडेड आइबीस, लार्ज इग्रेट्स, ग्रेट व्हाइट पेलिकन्स, इंटरमीडिएट, लिटिल इग्रेट, पर्पल हेरोन, कॉमन सैंडपाइपर्स, वुड सैंडपाइपर्स, ग्रेटर फ्लमिंगो (एक या दो), रेड शैंक, इंडियन स्पॉट बिल्ड डक, ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन, व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन इत्यादि शामिल हैं. इनमें दो नन्हे ब्लैक हेडेड आइबीस के शव झील में मिले हैं. उन्होंने बताया कि ब्लैक हेडेड आईबीस लगातार घट रही प्रजातियों में से एक है. इनके मरने की सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन विभाग की ओर से इन पक्षियों के शवों को कब्जे में नहीं लिया गया और ना ही किसी ने इनके मरने के कारण जानने की कोशिश की.

कांग्रेस ने खोला मोर्चा: शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल ने बताया कि आनासागर झील की दुर्दशा इस कदर है कि चौपाटी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना दिया था, लेकिन दुर्गंध के कारण वहां रुका ही नहीं जा रहा था. पूर्व सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आनासागर झील की बर्बादी रोकने की मांग की गई. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई बल्कि आनन-फानन में झील का पानी निकाल दिया गया. झील का पानी निकलने से मछलियां मर गई, उसमें बदबू आ रही है. इंसानों में भी महामारी फैलने की संभावना उत्पन्न हो रही है. डॉ जयपाल ने बताया कि सिविल लाइन थाने में कलेक्टर के नाम शिकायत भी दी गई है. लाखों मछलियों की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही कांग्रेस की ओर से कोर्ट में भी इस मामले में पूर्व में परिवाद पेश किया जा चुका है.

पढ़ें: Exclusive : आनासागर झील में खुलेआम हो रहा है प्रवासी पक्षियों का शिकार, वीडियो सामने आने के बाद हरकत में वन विभाग

नगर निगम ने माना, दूषित पानी से मर रही मछलियां: नगर निगम में आनासागर प्रभारी मनोहर सोनगरा ने बताया कि चार दिन पहले आनासागर झील में मछलियों के मरने की सूचना मिली थी. झील के पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ. नगर निगम की ओर से तत्काल झील में डेढ़ सौ से अधिक चूने के 50 किलो के बैग खाली करवाए गए. झील में कुछ जगहों पर फाउंटेन भी चालू करवाया गया. उन्होंने बताया कि मरी हुई मछलियों को झील के पानी से निकलने के लिए डिवाइडिंग मशीन और 20 सदस्यों की चार टीमें लगाई गई है. इसके अलावा झील के किनारों से गंदगी हटाने के लिए पोकलेन मशीन भी लगी हुई है. वर्तमान में झीलों का जलस्तर 10.08 फीट है. झील की भराव क्षमता 16 फीट है. वर्तमान में 13 फीट तक ही झील का जलस्तर रह सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में मछलियों का प्रजनन काल होता है. झील का पानी दूषित होने के कारण झील में मछलियां मर रही हैं.

1100 वर्ष पहले युद्ध का था मैदान: आनासागर झील का निर्माण 1100 साल पहले चौहान वंश के राजा अरणोराज ने करवाया था. यह प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित झील है. दरअसल मौजूदा आनासागर झील कभी जंग का मैदान हुआ करती थी. यहां आक्रांताओं से चौहानों ने भीषण युद्ध लड़े हैं. यह रक्तरंजित मैदान था. इस मैदान को खुदवाकर झील का निर्माण करवाया गया. वर्तमान में जहां बारादरी है, वहां शुरुवात में मिट्टी की पाल थी. 1637 में झील की सुंदरता से प्रभावित होकर मुगल बादशाह शाहजहां ने पाल को पक्का करवाकर ऊपर खूबसूरत बारादरी का निर्माण करवाया था.

पढ़ें: आनासागर झील में परिंदों का शिकार रोकने की मांग, यूथ कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन...जानिए तरीका

9 किमी से सिमटी 3 किमी में: शहर के बीचोंबीच स्थित ऐतिहासिक आनासागर झील के कारण अजमेर में भूमिजल स्तर काफी ऊंचा है. अजमेर में हजारों ट्यूबवेल और कुओं में झील की वजह से पानी है. यही झील अब गैर जिम्मेदाराना सोच के कारण पिछले डेढ़ दशक से दुर्दशा का शिकार हो रही है. झीलों की परिधि ही नहीं बल्कि इसके कैचमेंट एरिया को भी इंसानों की आबादी पहले ही निगल चुकी है. कभी झील 9 किलोमीटर के दायरे में थी, जो अब सिमट कर 3 किलोमीटर से भी कम परिधि में रह गई है. झील क्षेत्र में कॉलोनियां आबाद हो गई हैं. इन कॉलोनियों और झील के तटीय क्षेत्रों की जमीन पर काबिज लोगों को उपकृत करने के लिए जिम्मेदारों ने ही झील का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

दो मिनट खड़ा होना भी दुश्वार: यह झील अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को ही नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियों को भी सदियों से आकर्षित करती आई है. लेकिन वर्तमान में झील के हालातों को देखें, तो यहां दो मिनट खड़ा होना भी दुश्वार है. गंदगी और लाखों मछलियों की मौत का कलंक झील को लग गया है. यह तोहमत झील को लग रही है. जबकि झील की दुर्दशा के जिम्मेदार वह लोग हैं जो यहां प्रशासनिक व्यवस्था संभालने आते हैं और तबादला होकर वापस चले जाते हैं. ऐसा लगता है उन्हें झील, पर्यावरण और प्रवासी पक्षियों से कोई मोह नहीं है.

TAGGED:

POLLUTION IN ANA SAGAR LAKE
REASON OF FISH DYING IN LAKE
SEVERAL BIRD SPECIES IN LAKE
आनासागर झील में मर रहीं मछलियां
LAKHS FISH DYING IN ANA SAGAR LAKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.