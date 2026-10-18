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श्री बिजासन माता के दरबार में 'महासैलाब'...4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 3 किमी लंबी कतारें

पहाड़ी स्थित बिजासन माता मंदिर में श्रद्धालु ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के इंदरगढ़ स्थित मां बिजासन के जयकारों से रविवार को इलाका गूंज उठा. श्री बिजासन माता मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि मंदिर परिसर से लेकर प्रमुख मार्गों तक भक्त ही भक्त नजर आए. दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. तीन किलोमीटर लंबी कतारें लगी रही. रविवार को करीब चार लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए.