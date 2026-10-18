श्री बिजासन माता के दरबार में 'महासैलाब'...4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 3 किमी लंबी कतारें
वाहनों की भारी आवाजाही से इंदरगढ़-करवर-झीड़ा मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ. पार्किंग स्थल भर गए और कई जगह जाम जैसे हालात बने.
Published : October 18, 2026 at 7:53 PM IST
बूंदी: जिले के इंदरगढ़ स्थित मां बिजासन के जयकारों से रविवार को इलाका गूंज उठा. श्री बिजासन माता मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि मंदिर परिसर से लेकर प्रमुख मार्गों तक भक्त ही भक्त नजर आए. दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. तीन किलोमीटर लंबी कतारें लगी रही. रविवार को करीब चार लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए.
श्री बिजासन माता मंदिर मेला समिति अध्यक्ष अक्षय योगी ने बताया कि रविवार को करीब 4 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे. इतनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचने से इंदरगढ़ में मेले की रौनक बढ़ गई. मंदिर क्षेत्र में दिनभर चहल-पहल रही. श्रद्धा और भक्ति के इस महासंगम के बीच मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं. वाहनों की भारी आवाजाही से इंदरगढ़-करवर-झीड़ा मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ. पार्किंग स्थल भर गए और कई जगह जाम जैसे हालात बने.
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हर तरफ भक्तों की कतारें: योगी ने बताया कि रविवार को सुबह से श्री बिजासन माता मंदिर में श्रद्धालु आने लगे.दिन चढ़ने के साथ ही संख्या बढ़ती गई. मंदिर और आसपास के रास्तों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. बड़ी संख्या में लोग परिवारों के साथ पहुंचे. दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी. योगी ने बताया कि मंदिर में सप्तमी मनाई गई. रविवार होने से लाखों श्रद्धालुओं ने पहाड़ी स्थित माता मंदिर में दर्शन किए. श्रद्धालुओं का रेला शाम तक उमड़ता रहा.
पानी की बोतलें बांटी: मेला समिति अध्यक्ष अक्षय योगी और टीम ने श्रद्धालुओं को करीब 20 हजार पानी की बोतलें बांटी. भीड़ के बीच पानी की बोतलें मिलने से दर्शनार्थियों को राहत मिली. श्रद्धालुओं की भीड़ का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर दिखा. इंदरगढ़-करवर-झीड़ा मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन पहुंचने से यातायात प्रभावित हुआ. पार्किंग स्थल छोटे लगने लगे. दूरदराज से निजी वाहनों में पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण प्रमुख मार्गों पर दबाव बढ़ा. श्रद्धालुओं को देखते मेला समिति और पुलिस प्रशासन व्यवस्था संभालने में जुटे रहे.
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