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रक्षाबंधन पर डासना जेल पहुंची सैकड़ों बहने, भाई की कलाई पर राखी बांधकर हुई भावुक

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिला कारागार गाजियाबाद में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई बहन के प्रेम का अद्भुत नजारा देखने को मिला. यहां अपने भाइयों से मिलने बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंची. किसी के हाथ में राखी थी तो किसी के पास मिठाई और भाई के लिए ढेर सारी दुआएं. जेल की सलाखों और सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी भाई-बहन के रिश्ते की गर्माहट साफ दिखाई दी. जैसे ही बहनों को अपने भाइयों से रक्षाबंधन के त्योहार पर मिलने का अवसर मिला. उनके चेहरे खिल उठे.वहीं दूसरी तरफ जेल में रह रहे भाइयों के लिए आंखों में आंसू भी दिखाई दिए.

बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी

मुलाकात के दौरान बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनके सुखद भविष्य की कामना की. भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का वचन दोहराया. लंबे समय बाद अपने भाइयों को सामने देखकर कई बहनों की आंखें नम हो गई. कुछ बहनें अपने भाइयों को देखकर मुस्कुराई तो कुछ भावुक होकर आंसू नहीं रोक पाई. जहां एक तरफ जेल परिसर में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची तो वहीं दूसरी तरफ जेल में महिला बंदियों को भी उनके भाई राखी बांधने पहुंचे थे.

डासना जेल में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जेल परिसर में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री अंदर ले जाने की जेल प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई, लेकिन जेल प्रशासन द्वारा मिठाई आदि की व्यवस्था जेल परिसर में ही की गई थी. वहीं, जिस तरह से भाई रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन को उपहार देते हैं. ठीक उसी तरह जेल प्रशासन द्वारा जेल परिसर में आने वाली प्रत्येक बहन को सूक्ष्म जलपान कराया गया.