लखनऊ में बिना फिटनेस और एक्सपायर परमिट के चल रहे सैकड़ों स्कूली वाहन, 1 अप्रैल से कड़ा एक्शन
अगर वाहन पाए गए अनफिट तो स्कूलों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 6:17 PM IST
लखनऊ: पिछले दिनों आगरा में एक स्कूल बस की टूटी फर्श से नीचे गिरकर मासूम बच्ची की मौत हुई थी. अलीगढ़ और कासगंज में भी पुराने स्कूल वाहनों से मासूम की मौत हो गई थी. इसके बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था. अब 1 से 15 अप्रैल तक परिवहन विभाग प्रदेश भर में स्कूली वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाएगा.
बता दें, लखनऊ के विभिन्न स्कूलों में संचालित स्कूली वाहनों की स्थिति भी बिल्कुल सही नहीं है. लखनऊ में 1797 पब्लिक स्कूल वैन हैं. इनमें 126 वाहनों की फिटनेस एक्सपायर है और 49 की परमिट एक्सपायर हैं. कॉन्ट्रैक्ट कैरेज स्कूल वाहन 2,962 हैं, जिनमें से 404 की फिटनेस एक्सपायर है और 119 का परमिट ही नहीं है. कुल 4,759 वाहन हैं इनमें 530 की फिटनेस ही नहीं है, जबकि 168 का परमिट एक्सपायर है.
यूपी में इस साल स्कूली वाहनों से हुए कई हादसे-
1. आगरा: इसी माह एक निजी स्कूल बस का फर्श टूट जाने से कक्षा 1 की नौ साल की छात्रा चलती बस से नीचे गिरी और उसकी मौत हो गई.
2. मथुरा : इसी माह चलती स्कूल बस में अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 12 बच्चे सवार थे.
3. लखनऊ: इसी माह लखनऊ के बक्शी का तालाब स्थित एक स्कूल वाहन से हादसा हो गया, जिसके बाद बच्चों को चोटें आईं. ARTO प्रवर्तन ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज कराई.
4. एटा: इसी माह स्कूल से लौट रहे छात्र को तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया, उसकी मौत हो गई.
5. लखनऊ (फरवरी): मलिहाबाद के महिपतपुर क्षेत्र में आदर्श सरस्वती जूनियर हाई स्कूल की वैन पलट गई, जिसमें कई बच्चे घायल हुए.
6. रायबरेली (फरवरी): एक निजी स्कूल वैन के पलटने से कई बच्चे घायल हो गए.
7. कन्नौज (जुलाई 2025): डंपर की टक्कर से स्कूल वैन में सवार 14 बच्चे घायल हो गए.
क्या कहते हैं आरटीओ: लखनऊ संभाग के RTO (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय का कहना है कि स्कूली वाहनों का अभियान लगातार समय-समय पर चलता रहता है. अभी जो आगरा और कासगंज में दुर्घटना हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. इसे देखते हुए शासन ने आदेश दिए हैं, 1 से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. पहले भी एक सप्ताह तक अभियान चलाया गया था. स्कूलों में गाड़ियों की संख्या काफी हो गई है. काफी रिमोट एरिया हैं, वहां पर प्रवर्तन अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं. अधिकारियों की संख्या सीमित है. सारी गाड़ियों को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब अभियान चलता है तो विशेष रूप से स्कूल की गाड़ियों पर ध्यान रहता है.
हमारा पास जो डाटा है, उसके हिसाब से करीब 1800 गाड़ियां स्कूल की हैं और 2962 अनुबंध पर चल रही हैं. करीब 4759 गाड़ियां चल रही हैं. उसमें स्कूल की 126 गाड़ियां और अनुबंधित 404 गाड़ियां हैं. उनकी फिटनेस समाप्त है. 119 संबंधित गाड़ियों के परमिट खत्म हैं. उनकी सूची कार्यालय से निकाली गई है, इन्हें चिन्हित किया जा रहा है. ऐसे स्कूल जिनकी ज्यादा गाड़ियों की फिटनेस खत्म है. ऐसे स्कूलों को डिफॉल्टर घोषित कराया जाएगा. बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं, जो चलने लायक नहीं हैं, वे स्कूल के कैंपस में ही खड़ी हुई हैं. इस अभियान के दौरान सभी गाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा.
वहीं, जिन गाड़ियों की फिटनेस और परमिट खत्म हैं और चलने के योग्य नहीं हैं, उन्हें ट्रेस कराया जाएगा और उनका पंजीयन निरस्त कराया जाएगा. जो गाड़ियां बिना परमिट और फिटनेस के चल रही हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बंद किया जाएगा. कई बार बच्चे स्कूली वाहन में रहते हैं तो उन्हें बंद करना मुश्किल होता है. उन्हें घर तक छोड़ना होता है. सुबह के समय ही अभियान चलाया जाएगा. शासन ने निर्देश दिया है कि जो विद्यालय प्रबंधन लापरवाही कर रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह स्कूल भी बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा.
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