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लखनऊ में बिना फिटनेस और एक्सपायर परमिट के चल रहे सैकड़ों स्कूली वाहन, 1 अप्रैल से कड़ा एक्शन

यूपी में वाहनों का फिटनेस चेक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले दिनों आगरा में एक स्कूल बस की टूटी फर्श से नीचे गिरकर मासूम बच्ची की मौत हुई थी. अलीगढ़ और कासगंज में भी पुराने स्कूल वाहनों से मासूम की मौत हो गई थी. इसके बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था. अब 1 से 15 अप्रैल तक परिवहन विभाग प्रदेश भर में स्कूली वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाएगा. बता दें, लखनऊ के विभिन्न स्कूलों में संचालित स्कूली वाहनों की स्थिति भी बिल्कुल सही नहीं है. लखनऊ में 1797 पब्लिक स्कूल वैन हैं. इनमें 126 वाहनों की फिटनेस एक्सपायर है और 49 की परमिट एक्सपायर हैं. कॉन्ट्रैक्ट कैरेज स्कूल वाहन 2,962 हैं, जिनमें से 404 की फिटनेस एक्सपायर है और 119 का परमिट ही नहीं है. कुल 4,759 वाहन हैं इनमें 530 की फिटनेस ही नहीं है, जबकि 168 का परमिट एक्सपायर है.



यूपी में इस साल स्कूली वाहनों से हुए कई हादसे- 1. आगरा: इसी माह एक निजी स्कूल बस का फर्श टूट जाने से कक्षा 1 की नौ साल की छात्रा चलती बस से नीचे गिरी और उसकी मौत हो गई.

2. मथुरा : इसी माह चलती स्कूल बस में अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 12 बच्चे सवार थे.

3. लखनऊ: इसी माह लखनऊ के बक्शी का तालाब स्थित एक स्कूल वाहन से हादसा हो गया, जिसके बाद बच्चों को चोटें आईं. ARTO प्रवर्तन ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज कराई.

4. एटा: इसी माह स्कूल से लौट रहे छात्र को तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया, उसकी मौत हो गई.

5. लखनऊ (फरवरी): मलिहाबाद के महिपतपुर क्षेत्र में आदर्श सरस्वती जूनियर हाई स्कूल की वैन पलट गई, जिसमें कई बच्चे घायल हुए.

6. रायबरेली (फरवरी): एक निजी स्कूल वैन के पलटने से कई बच्चे घायल हो गए.

7. कन्नौज (जुलाई 2025): डंपर की टक्कर से स्कूल वैन में सवार 14 बच्चे घायल हो गए.