नियमों को ताक में रख सड़कों पर दौड़ रही सैंकड़ों बाल वाहिनियां, 450 की आरसी निरस्त

परिवहन विभाग ने बाल वाहिनियों की जांच की, तो सामने आया कि सैंकड़ों ऐसे वाहन हैं, जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर रहे.

बाल वाहिनियों पर सख्ती (ETV Bharat Kuchaman City)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 7, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
कुचामनसिटी: जिले में सड़कों पर बच्चों को लेकर दौड़ रही सैकड़ों बाल वाहिनियां नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं. इनमें ना तो नियमों की पालना हो रही है, ना ही सुरक्षा मानको को पूरा किया जा रहा है. ऐसे में राज्य विधिक प्राधिकरण ने परिवहन विभाग को बाल वाहिनियों के निर्धारित मानकों की जांच करने के निर्देश दिए. जिसके बाद अकेले डीडवाना जिले में बीते दिनों 450 से अधिक बाल वाहिनियों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) निरस्त कर दी गई. वही जांच दल के द्वारा बाल वाहिनियों की भौतिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

जिला शिक्षा अधिकारी सुप्रिया विश्नोई ने बताया कि बाल वाहिनियों की शक्ल में संचालित कई टैंपो में कई बच्चे लटकते रहते हैं. जिससे हर समय दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. हालात यह है कि बाल वाहिनी के ड्राइवर ना तो ट्रेंड हैं, ना हीं उन्हें यातायात नियमों की पूरी समझ है. स्कूल प्रबंधन भी बाल वाहिनीयों के संचालन को लेकर गंभीर नहीं हैं. ना तो बाल वाहिनियों के दस्तावेज पूरे हैं, ना ही उनमें सेफ्टी उपकरण लगे हुए हैं. कई ऐसे वाहनों की आरसी भी नहीं है.

450 बाल वाहिनियों की आरसी निरस्त (ETV Bharat Kuchaman City)

उन्होंने बताया कि बाल वाहिनियों में चालकों के पास वैध अनुज्ञा पत्र, वाहन का बीमा, फिटनेस, जीपीएस, लोहे की ग्रिल, अग्निशमन यंत्र, वाहन के पीछे स्कूल का नाम व चालक का नाम आदि मानक पूरे नहीं हैं. यह बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है. इस संबंध में राज्य विधिक प्राधिकरण ने भी परिवहन विभाग को बाल वाहिनियों के निर्धारित मानकों की जांच करने के निर्देश दिए. इसके बाद अकेले डीडवाना जिले में बीते दिनों 450 से अधिक बाल वाहिनियों की आरसी निरस्त कर दी गई. वही जांच दल के द्वारा बाल वाहिनियों की स्कूलों में जाकर भौतिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

स्थानीय निवासी राम प्रताप प्रजापत ने बताया कि कई बाल वाहिनियां नियमों के तहत नहीं चल रही हैं. बच्चों को उनमें ठूंस-ठूंस कर भरा जाता है. इस और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए. माता-पिता बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और जब तक बच्चे घर नहीं पहुंचते, उनको चिंता रहती है. बिना नियमों के चल रही इन बालवाहिनीयों में सुरक्षा के इंतजाम भी ना के बराबर हैं.

संपादक की पसंद

