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वाराणसी प्रदर्शन करने पहुंचे राजपूत करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में

मांगों को लेकर करणी सेना का प्रदर्शन. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: यूजीसी सहित सवर्ण को उनका सामान वापस दिलाने के लिए पिछले कई दिनों से कई स्वर्ण संगठन बड़े-बड़े आंदोलन चला रहे हैं. वाराणसी में पिछले दिनों करणी सेवा की तरफ से यहां कई दिनों तक धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन चलता रहा.

ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है इस आंदोलन को जीवित रखना और आज वाराणसी में सवर्ण संगठनों की तरफ से राजपूत करणी सेना ने महाआंदोलन का ऐलान किया था और जिला मुख्यालय वाराणसी पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की शुरुआत करने की तैयारी की थी कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

वाराणसी प्रदर्शन करने पहुंचे राजपूत करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में. (ETV Bharat) इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जबरन उठाकर गाड़ियों में भारत और वाराणसी मुख्यालय से पुलिस लाइन के लिए रवाना किया. कई मांगों को लेकर करणी सेना का प्रदर्शन. (ईटीवी भारत) इस बारे में एडीसीपी लिपि नागयाच ने बताया कि करणी सेना संगठन की तरफ से आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया था. महाआंदोलन के ऐलान के साथ ही बड़ी संख्या में अचानक से यहां उनके कार्यकर्ता पहुंचने लगे थे, उनको परमिशन नहीं दी गई थी और आंदोलन के नाम पर धरना प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं थी, लेकिन वह लोग मानने को तैयार नहीं थे और जबरदस्ती जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े हुए थे. कई मांगों को लेकर करणी सेना का प्रदर्शन. (ईटीवी भारत)