वाराणसी प्रदर्शन करने पहुंचे राजपूत करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में
आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, सवर्ण आयोग बने, यूजीसी 2026 संशोधन हो, SC/ST समीक्षा हो, EWS जैसी मांग को लेकर करणी सेना ने प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 4:10 PM IST
वाराणसी: यूजीसी सहित सवर्ण को उनका सामान वापस दिलाने के लिए पिछले कई दिनों से कई स्वर्ण संगठन बड़े-बड़े आंदोलन चला रहे हैं. वाराणसी में पिछले दिनों करणी सेवा की तरफ से यहां कई दिनों तक धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन चलता रहा.
ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है इस आंदोलन को जीवित रखना और आज वाराणसी में सवर्ण संगठनों की तरफ से राजपूत करणी सेना ने महाआंदोलन का ऐलान किया था और जिला मुख्यालय वाराणसी पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की शुरुआत करने की तैयारी की थी कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जबरन उठाकर गाड़ियों में भारत और वाराणसी मुख्यालय से पुलिस लाइन के लिए रवाना किया.
इस बारे में एडीसीपी लिपि नागयाच ने बताया कि करणी सेना संगठन की तरफ से आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया था. महाआंदोलन के ऐलान के साथ ही बड़ी संख्या में अचानक से यहां उनके कार्यकर्ता पहुंचने लगे थे, उनको परमिशन नहीं दी गई थी और आंदोलन के नाम पर धरना प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं थी, लेकिन वह लोग मानने को तैयार नहीं थे और जबरदस्ती जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े हुए थे.
इस दौरान उन्हें समझाने की कोशिश की गई , लेकिन वह मान नहीं रहे थे जिसके बाद लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों को पुलिस ने डिटेल किया है. इन सभी को हिरासत में लेकर यहां से हटाया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बरकरार रहे.
वहीं प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने आए थे. हमने पहले ही बता दिया था कि हम अपना मांग पत्र अधिकारियों को सौंपेंगे और शांति से धरना देंगे, लेकिन हमें उसके बाद भी अनुमति न देकर तानाशाही तरीके से विरासत में लिया गया है.
कार्यकर्ताओं कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन हमारी बात सुनी ही नहीं गई और बेवजह जबरन हमें पुलिस ने गाड़ियों में भरकर वहां से हटा दिया जो उचित नहीं है. फिलहाल करणी सेना की तरफ से जो आज आंदोलन होना था. उसमें मुख्य रूप से जो मांग थी उसके आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, सवर्ण आयोग बने, यूजीसी 2026 संशोधन हो, SC/ST समीक्षा हो, EWS में सरलिकरण हो, इतिहास संरक्षण (चोरी बंद हो) जैसी मांग शमिल है.